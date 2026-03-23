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▲蔡依林拍攝《雪山救狐狸》，順勢宣傳長沙演唱會。（圖／微博 蔡依林工作室）

AI短劇《雪山救狐狸》近期在中國社群平台爆紅，「你是否在雪山上救過一隻狐狸？」成為洗版級迷因，掀起大規模二創熱潮。天后蔡依林也火速跟上流行，在巡演期間親自拍攝短片，沒想到一開口就笑場，仍硬撐演完，反而讓影片更有喜感，短短24秒迅速引爆討論，被網友評價：「荒謬到以為是AI」。正在進行巡演的蔡依林，第3站來到湖南長沙，也順勢結合當地名產「醬板鴨」拍攝迷因短片。影片中她一邊開門一邊說出經典台詞，卻忍不住當場笑出來，邊講邊笑甚至摀臉，但仍努力把橋段演完，意外成為最大笑點。影片後段延續經典問答橋段，在被問到「你是狐狸嗎？」、「還是醬板鴨？」時，蔡依林一一否認，最後揭曉其實是在演唱會後台等吃長沙名產醬板鴨。影片曝光後吸引大量網友和粉絲留言「荒謬到以為是AI」、「笑場更好笑」、「網速也太快」。這股熱潮源自AI生成短劇《雪山救狐狸》，故事講述一名大俠在雪山救下一隻受傷白狐，並留下醬板鴨作為食物。多年後，一名女子上門詢問是否曾救過狐狸，原以為是來報恩，卻反轉揭曉她其實是當年的「醬板鴨」來復仇，荒誕劇情搭配70年代邵氏武俠風格，讓網友笑到不行。隨著短劇爆紅，網路上出現大量改編版本，劇情越來越離奇，從惡搞翻拍到各種情境套用應有盡有。甚至連防詐宣導、直播帶貨內容也搭上這股熱潮，「雪山救狐狸」成功從一支短片演變為現象級迷因。