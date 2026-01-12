天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會即將前往中國開唱，預定今年6月13、14日在北京鳥巢的演出也已審批通過。然而近來演唱會卻遭有心人士抹黑，網紅梁曉珺更扯上「邪教」，讓主辦方怒喊告，沒想到今（12）日卻傳出有民眾檢舉，質疑演唱會「怪誕詭異」，上百封檢舉信已寄到各地文旅局，讓話題登上微博熱搜。
蔡依林中國巡演遭舉報 網：拒絕歐美文化
中國博主「八醬日常」近日曬出多張截圖，稱蔡依林的演唱會遭舉報，有人在2026年1月9日向大陸相關部門提交檢舉信，且上百封的檢舉信已經寄到各地文旅局了。另外，他還貼出部分網友留言，寫道「不要歐美文化、不要光明會」、「怪誕詭異，看著不舒服」、「免費都不去看」。就連舞台設計也被部分網友解讀為「宣揚西方宗教」，像是巨蟒道具被聯想到「吸取觀眾運氣」、「邪教獻祭」等等。
粉絲力挺蔡依林 狂讚：美感超前、理念超前
話題一出立刻登上微博熱搜，但多數粉絲仍力挺蔡依林，傻眼說：「美感超前，理念超前」、「好不容易有個用心的明星」、「為什麼要檢舉，她的演唱會，她要怎麼佈置我覺得都沒有問題」、「說真的，同時被幾百人舉報，大概就是有組織、有預謀的行為」、「檢舉？吃飽撐著？你不看多的是人看」。
事實上，北京市文化和旅遊局才曬出公告，表示收到蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會場地申請，「於2025年12月30日受理單位提出的擬於6月13日至6月14日在國家體育場（鳥巢）舉辦的名為Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會2026北京站，經審查符合法定條件，根據《營業性演出管理條例》規定，本機關決定準予行政許可，官方也認定演唱會與宗教無關。
蔡依林這次新專輯、巡演是以七罪宗為概念，探討人類不同面向的慾望，除了專輯主視覺中她以希臘神話人物梅杜莎為概念、頭上盤纏著蛇冠；演唱會上，蔡依林更攀上「慾望巨蟒」繞行全場，讓全場觀眾震撼，她以個人視角詮釋傲慢、嫉妒、憤怒、懶惰、貪婪、暴食、色慾，並寫道「不為誰的凝視而定義」，證實這一場演出「邪教說詞」毫無關聯。
👉🏻蔡依林演唱會解析：梁曉珺點名蔡依林《Pleasure》是邪教！7宗罪、攀巨蟒解析1次看懂
我是廣告 請繼續往下閱讀
中國博主「八醬日常」近日曬出多張截圖，稱蔡依林的演唱會遭舉報，有人在2026年1月9日向大陸相關部門提交檢舉信，且上百封的檢舉信已經寄到各地文旅局了。另外，他還貼出部分網友留言，寫道「不要歐美文化、不要光明會」、「怪誕詭異，看著不舒服」、「免費都不去看」。就連舞台設計也被部分網友解讀為「宣揚西方宗教」，像是巨蟒道具被聯想到「吸取觀眾運氣」、「邪教獻祭」等等。
話題一出立刻登上微博熱搜，但多數粉絲仍力挺蔡依林，傻眼說：「美感超前，理念超前」、「好不容易有個用心的明星」、「為什麼要檢舉，她的演唱會，她要怎麼佈置我覺得都沒有問題」、「說真的，同時被幾百人舉報，大概就是有組織、有預謀的行為」、「檢舉？吃飽撐著？你不看多的是人看」。
事實上，北京市文化和旅遊局才曬出公告，表示收到蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會場地申請，「於2025年12月30日受理單位提出的擬於6月13日至6月14日在國家體育場（鳥巢）舉辦的名為Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會2026北京站，經審查符合法定條件，根據《營業性演出管理條例》規定，本機關決定準予行政許可，官方也認定演唱會與宗教無關。
蔡依林這次新專輯、巡演是以七罪宗為概念，探討人類不同面向的慾望，除了專輯主視覺中她以希臘神話人物梅杜莎為概念、頭上盤纏著蛇冠；演唱會上，蔡依林更攀上「慾望巨蟒」繞行全場，讓全場觀眾震撼，她以個人視角詮釋傲慢、嫉妒、憤怒、懶惰、貪婪、暴食、色慾，並寫道「不為誰的凝視而定義」，證實這一場演出「邪教說詞」毫無關聯。
👉🏻蔡依林演唱會解析：梁曉珺點名蔡依林《Pleasure》是邪教！7宗罪、攀巨蟒解析1次看懂