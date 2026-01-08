天后蔡依林去年7月推出新專輯《Pleasure》，並在年底於大巨蛋舉辦《PLEASURE世界巡迴演唱會》，怎料演出後被梁曉珺質疑像是邪教，讓團隊大動作喊告。事實上這次是以七罪宗為概念，探討人類不同面向的慾望，除了專輯主視覺中她以希臘神話人物梅杜莎為概念、頭上也盤纏著蛇冠；演唱會上，蔡依林更攀上「慾望巨蟒」繞行全場，讓全場觀眾震撼，她以個人視角詮釋傲慢、嫉妒、憤怒、懶惰、貪婪、暴食、色慾，並寫道「不為誰的凝視而定義」，證實這一場演出「邪教說詞」毫無關聯。
蔡依林重新詮釋七宗罪 展現脆弱柔軟一面
蔡依林在這次的專輯中，以人性七宗罪為主軸引領大家進入內在私密的「愉悅世界」，直面審視傲慢、嫉妒、憤怒、怠惰、貪婪、暴食、色慾7大原罪，並放入日常語境重新詮釋，「傲慢」是強烈渴求存在感、「憤怒」是痛苦未被理解的求救、「暴食」彌補情感缺口、「貪婪」補償安全感不足、「懶惰」是心靈消耗的抗議、「嫉妒」顯露出與理想生活的落差、「色慾」來自對親密連結的嚮往，讓原先帶有控訴意味的學說，展現出了脆弱柔軟的一面，那些被稱作「罪」的惡行，其實只是人性弱點的投射。
蔡依林探討七宗罪 巨蟒藏這寓意
其中專輯同名曲「Pleasure」，讓蔡依林首度以母性慾望導引者的姿態登場，她包容著一切人性罪念的本質，喚醒了被禁錮的原始渴望，帶大家遊走百無禁忌的樂園，任由慾望在其中徹底釋放。蛇（巨蟒）主要象徵「慾望、誘惑、好奇心」，代表著危險卻又引人靠近的吸引力，並以希臘神話中頭髮是蛇的梅杜莎為原型，象徵著直視慾望、不被定義的女性力量。
不過，網友看完演唱會後評價兩極，有些人直言像是邪教現場；對此本次演唱會音樂總監陳君豪則出面緩頰，直言在準備演唱會之前，蔡依林希望他能夠讀熟300頁劇本來配合演唱會演出，足見此次演唱會籌備程度有多大，並更開玩笑補充：「如果Jolin是光明會，那我就是金城武，演唱會如果有神祕獻祭儀式，我願剷下我肚子肥肉上祭台。」
蔡依林演唱會被扯邪教 團隊怒喊告
蔡依林《PLEASURE》大巨蛋演唱會剛結束，網路上卻出現梁曉珺直指舞台設計牽扯邪教等言論，因此巡演官方微博7日發出聲明，強調「已啟動法律程序，捍衛藝人聲譽」，蔡依林罕見大動作提告，引發關注。粉絲們都非常支持團隊對造謠者提告，表示：「前幾天一堆神棍的文都刪光了」、「一場完美的show，被亂謠言，當然會生氣。
🔥蔡依林七宗罪
傲慢：強烈渴求存在感
憤怒：痛苦未被理解的求救
暴食：彌補情感缺口
貪婪：補償安全感不足
懶惰：心靈消耗的抗議
嫉妒：顯露出與理想生活的落差
色慾：來自對親密連結的嚮往
我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡依林在這次的專輯中，以人性七宗罪為主軸引領大家進入內在私密的「愉悅世界」，直面審視傲慢、嫉妒、憤怒、怠惰、貪婪、暴食、色慾7大原罪，並放入日常語境重新詮釋，「傲慢」是強烈渴求存在感、「憤怒」是痛苦未被理解的求救、「暴食」彌補情感缺口、「貪婪」補償安全感不足、「懶惰」是心靈消耗的抗議、「嫉妒」顯露出與理想生活的落差、「色慾」來自對親密連結的嚮往，讓原先帶有控訴意味的學說，展現出了脆弱柔軟的一面，那些被稱作「罪」的惡行，其實只是人性弱點的投射。
其中專輯同名曲「Pleasure」，讓蔡依林首度以母性慾望導引者的姿態登場，她包容著一切人性罪念的本質，喚醒了被禁錮的原始渴望，帶大家遊走百無禁忌的樂園，任由慾望在其中徹底釋放。蛇（巨蟒）主要象徵「慾望、誘惑、好奇心」，代表著危險卻又引人靠近的吸引力，並以希臘神話中頭髮是蛇的梅杜莎為原型，象徵著直視慾望、不被定義的女性力量。
不過，網友看完演唱會後評價兩極，有些人直言像是邪教現場；對此本次演唱會音樂總監陳君豪則出面緩頰，直言在準備演唱會之前，蔡依林希望他能夠讀熟300頁劇本來配合演唱會演出，足見此次演唱會籌備程度有多大，並更開玩笑補充：「如果Jolin是光明會，那我就是金城武，演唱會如果有神祕獻祭儀式，我願剷下我肚子肥肉上祭台。」
蔡依林演唱會被扯邪教 團隊怒喊告
蔡依林《PLEASURE》大巨蛋演唱會剛結束，網路上卻出現梁曉珺直指舞台設計牽扯邪教等言論，因此巡演官方微博7日發出聲明，強調「已啟動法律程序，捍衛藝人聲譽」，蔡依林罕見大動作提告，引發關注。粉絲們都非常支持團隊對造謠者提告，表示：「前幾天一堆神棍的文都刪光了」、「一場完美的show，被亂謠言，當然會生氣。
🔥蔡依林七宗罪
傲慢：強烈渴求存在感
憤怒：痛苦未被理解的求救
暴食：彌補情感缺口
貪婪：補償安全感不足
懶惰：心靈消耗的抗議
嫉妒：顯露出與理想生活的落差
色慾：來自對親密連結的嚮往