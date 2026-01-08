我是廣告 請繼續往下閱讀

▲斯理亞（如圖）在小紅書上直指蔡依林演唱會是邪教儀式，如今影片已下架。（圖／翻攝自Threads）

▲蔡依林演唱會遭抹黑像邪教 巡演官方不忍提告。（圖／翻攝自蔡依林Pleasure巡迴演唱會微博）

蔡依林《PLEASURE》大巨蛋演唱會剛結束，網路上卻出現舞台設計牽扯邪教等言論，因此巡演官方微博7日發出聲明，強調已啟動法律程序，捍衛藝人聲譽。其中，被告人「斯理亞」被起底是在《超級星光大道5》奪下季軍的梁曉珺，而她過去曾登上《康熙來了》，在節目中飆高音遭主持人小S質疑：「她唱這樣？」梁曉珺曾登上《康熙來了》，當時她帶著面具接受30秒唱功挑戰，由主持人小S評斷，若表現不佳面具就無法拿下。梁曉珺演唱席琳·狄翁的〈My Heart Will Go On〉，起初獲得小S的青睞，怎料唱到高音時卻翻車，讓小S直呼：「（面具）蓋起來！蓋起來！給我蓋起來，她後面給我唱這樣。」梁曉珺疑似唱得太忘我，讓小S開玩笑說：「妳後面得寸進尺了。」蔡康永則問她比賽過程是否也曾發生暴衝的情形？梁曉珺則坦言曾經第一輪就大破音。蔡康永說：「剛才到後面你自己也知道情況不妙對不對？」她緊張回答有一點。梁曉珺是澳籍華僑，早年曾赴台發展，於2009年參加第五屆《超級星光大道》，並在競爭激烈的總決賽中拿下季軍，當年被視為備受期待的新聲之一，她同時擁有海外成長背景與流利外語能力。如今卻因在網路上造謠，以「被蔡依林提告者」的身分登上媒體版面，引發網友熱議。梁曉珺近年轉戰自媒體，化名「斯理亞」在微博、小紅書等平台活動，日前她將蔡依林《Pleasure》演唱會的舞台視覺符號，解讀為邪教、光明會等陰謀論象徵，話題瞬間引發熱議。蔡依林巡演團隊發出聲明，表示相關內容已對藝人名譽與權益造成實質傷害，因此決定依法追究，並要求平台全面下架侵權資訊。事實上，蔡依林為了這次巡演相當用心，每一個章節都配置一座極具象徵意義的巨型道具，為整體敘事畫龍點睛。從開場震撼全場的「慾望巨蟒」、第二篇章令人印象深刻的「禁忌之劍」、「貪婪金豬」，到情歌組曲篇章象徵對愛情迷惘及頓悟的〈真相之書〉、甜蜜段落中翱翔全場的「彩翼飛馬」，以及終章壓軸現身的「愉悅之女」巨型雕像，每一件道具一登場都引發全場驚嘆。