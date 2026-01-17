我是廣告 請繼續往下閱讀

▲央視旗下平台「華語音樂打歌中心」發文稱讚蔡依林的演唱會。（圖／微博＠華語音樂打歌中心）

▲蔡依林《PLEASURE》演唱會下一站將在3月7日於深圳登場。（圖／凌時差音樂提供）

▲梁曉珺（如圖）說蔡依林演唱會充滿宗教符號，蟒蛇、公牛、金豬都是貪婪跟邪惡的象徵。（圖／翻攝自Threads）

天后蔡依林《PLEASURE》演唱會從台北大巨蛋開跑後，將進軍中國展開巡演，但演唱會上的巨蟒、金豬、公牛巨型道具，卻被網紅、前歌手梁曉珺抹黑充滿邪教元素，導致許多不明事理的網友寄檢舉信到各地文旅局，抵制蔡依林開唱。對此，中國最大官媒央視昨（16）日發文替護航蔡依林，更稱讚巨蟒裝置有如女媧靈蛇，融入豐富的中國文化意象。此言一出，等於是中國官方替蔡依林背書，讓她巡演的阻礙澈底被清除。央視旗下平台「華語音樂打歌中心」微博昨日發文，盛讚蔡依林演唱會，「蔡依林全新主題巡演《PLEASURE》內地多場已獲批官宣！」，認為這是中西方藝術在舞台上的對話。央視此言一出，立刻引發網友熱議，許多歌迷替蔡依林歡呼，「央媽站台，誰敢放肆」、「怎麼把古希臘神話和靈蛇意象連結起來了，我真的哭死」、「好開心啊！太愉悅了」、「期待蔡依林春晚能上央視」、「天后果然就是厲害」、「我看誰還敢檢舉，與央視作對」、「央視這樣不等於替蔡依林背書嗎，好感動」。關於蔡依林演唱會與邪教勾結的說法，出自網紅「斯理亞」發布的影片，後來斯理亞的身分也被挖出就是前歌手梁曉珺，曾來台參加過《超級星光大道》。《PLEASURE》中國主辦方永稻星娛樂因此對其提告，讓梁曉珺被酸是蔡依林出道26年首度提告的對象。梁曉珺還高調反駁自己只是分享個人見解而已，何來的抹黑，導致風波越演越烈，不過如今有央視幫蔡依林說話，想必梁曉珺不敢再亂說話。