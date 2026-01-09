天后蔡依林結束《Pleasure》台北大巨蛋演唱會後，竟遭中國網紅梁曉珺指出內容跟邪教有關，火速引發爭議，讓巡演中國主辦方氣到提告。而梁曉珺也在昨（8）日發影片，還搬出中國宗教事務條例反擊，雖然秒被官方打臉，但依然讓粉絲炸鍋。不料事件竟意外扯出王心凌，有眼尖網友發現王心凌的官方IG追蹤名單的497人中，竟有斯理亞、也就是梁曉珺的IG帳號。
在網紅斯理亞指出蔡依林演唱會與邪教相關後，網友也挖出她的真實身分，正是曾得過《超級星光大道5》季軍的梁曉珺。而有人發現王心凌的官方IG中，有追蹤斯理亞的帳號後，忍不住標記王心凌表示：「妳關注這位愛搬弄是非的女歌手，在華語樂壇非常艱難的情況下，還在對跟妳一樣努力勇敢的女歌手造謠」，讓王心凌意外被捲入戰場。
梁曉珺指蔡依林演唱會是邪教 荒謬內容引眾怒
梁曉珺日前以斯理亞的帳號，在影片中分析蔡依林巡演內容，提到有網友問她這是否是「借運的儀式」，沒想到她竟扯到邪教，不僅表示巨蟒象徵著「撒旦的誘惑」、而金豬吐錢的橋段則是「與撒旦簽契約，將被永遠困在地獄中」，內容相當荒謬。
蔡依林中國主辦開告 梁曉珺搬中國宗事務教條例反擊
而對此，蔡依林中國巡演主辦方事後也發出公告，決定對網路上「惡意揣測、斷章取義、不實解讀」的言論提告，其中也包含斯理亞。之後更被起底她的身分就是梁曉珺，火速引發大量批評。她先是在第一時間刪除影片後，又於昨日反擊，還搬出中國宗教事務條例喊道：「蔡依林要告我？」
梁曉珺還引用自己透過AI查詢中國的《宗教事務條例》第41條內容，提醒宗教活動依法應在登記宗教場所進行，非宗教團體不得在公共場所設置宗教設施，並警告相關單位在中國舉辦演唱會時，應自行評估法律風險。不過，蔡依林北京鳥巢演唱會目前審批通過，顯示中國官方也認為內容與宗教議題無關，讓粉絲狂批她是在蹭熱度。
資料來源：王心凌IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
梁曉珺日前以斯理亞的帳號，在影片中分析蔡依林巡演內容，提到有網友問她這是否是「借運的儀式」，沒想到她竟扯到邪教，不僅表示巨蟒象徵著「撒旦的誘惑」、而金豬吐錢的橋段則是「與撒旦簽契約，將被永遠困在地獄中」，內容相當荒謬。
蔡依林中國主辦開告 梁曉珺搬中國宗事務教條例反擊
而對此，蔡依林中國巡演主辦方事後也發出公告，決定對網路上「惡意揣測、斷章取義、不實解讀」的言論提告，其中也包含斯理亞。之後更被起底她的身分就是梁曉珺，火速引發大量批評。她先是在第一時間刪除影片後，又於昨日反擊，還搬出中國宗教事務條例喊道：「蔡依林要告我？」
梁曉珺還引用自己透過AI查詢中國的《宗教事務條例》第41條內容，提醒宗教活動依法應在登記宗教場所進行，非宗教團體不得在公共場所設置宗教設施，並警告相關單位在中國舉辦演唱會時，應自行評估法律風險。不過，蔡依林北京鳥巢演唱會目前審批通過，顯示中國官方也認為內容與宗教議題無關，讓粉絲狂批她是在蹭熱度。
資料來源：王心凌IG