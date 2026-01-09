亞洲流行天后蔡依林（Jolin）的《PLEASURE》世界巡迴演唱會話題不斷，繼大巨蛋演出紅到國外後，2026年3月起將正式進軍中國展開大規模巡演！雖然遭歌手梁曉珺拍片質疑演唱會內容，引發不小風波，但這絲毫未減天后魅力，反而人氣更旺。目前已官宣及審批過關的場次一口氣公開，從3月到7月將唱進14座城市。為了方便歌迷搶票，更有貼心粉絲製作精美的「蔡依林巡演地圖」懶人包，詳細列出行程，已準備好要開始追蔡依林。
14城巡演時間表出爐 青島驚喜加場
根據最新曝光的巡演地圖，蔡依林這趟馬拉松式巡演將於3月7日、8日由深圳站率先起跑，緊接著整個3月每個週末都排滿兩場演出，依序為3月14日至15日的廈門、21日至22日的長沙，以及月底28日至29日的重慶站。進入4月後，除了原本規劃的場次，更新增了4月11日的青島場，隨後於4月18日轉戰西安、4月25日抵達蘇州。
5月的行程同樣緊湊，Jolin將在5月3日前往南寧，並於月中5月16日、17日連唱兩場杭州，月底23日則在合肥登場。6月重頭戲來到北京，預計於13日、14日帶來兩場震撼演出，隨後20日前往瀋陽；最後7月的場次目前排定為4日的太原以及11日的南昌，橫跨多個省份，許多重點城市更是連唱兩天，可見天后驚人的體力與票房號召力。
粉絲自製超美巡演地圖！敲碗武漢、鄭州
為了讓廣大「騎士」（蔡依林粉絲名）能一目了然，微博博主「浪哩个亮-」特地製作了一份視覺化的「蔡依林巡演日曆地圖」，不僅依照月份排列，更即時更新了最新的青島場次。超級用心，立刻引來大批網友朝聖點讚，紛紛留言誇讚：「好用心，做得好好看」、「日曆比較直觀，老師好厲害」、「有這個技術，做什麼事都能成功的！」。也有眼尖網友發現6月初行程留白，推測：「6月6號估計是空檔，因為有高考這個不可抗力。」
隨著地圖日曆曝光，各地粉絲的心情也是悲喜交加。許多不在名單上的城市粉絲在留言區許願，有人崩潰詢問：「武漢什麼時候官宣啊？」卻得到「沒有啦」的回覆，令人心碎，也有河南粉絲堅持：「一起等一個鄭州」。儘管部分場次尚未定案，但可以確定的是，蔡依林2026年的上半年，將在各地掀起一波「怪美的」旋風。
2026年3月至7月巡演場次總整理：
深圳：03.07 - 03.08
廈門：03.14 - 03.15
長沙：03.21 - 03.22
重慶：03.28 - 03.29
青島：04.11（新增加場）
西安：04.18
蘇州：04.25
南寧：05.03
杭州：05.16 - 05.17
合肥：05.23
北京：06.13 - 06.14
瀋陽：06.20
太原：07.04
南昌：07.11
資料來源：浪哩个亮-＠微博
