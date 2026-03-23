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▲一樹媽媽早猜到他會跟陳天仁結婚。（圖／YouTube@yishu_tian）

▲陳天仁（左）的媽媽則對於婚訊趕到超驚訝。（圖／YouTube@yishu_tian）

女星陳天仁日前宣布與日本籍YouTuber一樹再婚，隨後還開設頻道「一樹與天仁の台日夫妻生活」，分享交往過程。而近日，兩人上傳最新影片，並公開婆婆得知他們要結婚後的反應，竟然超淡定，還直呼「我已經猜到了」。但岳母的反應卻超不同，直接嚇傻驚呼「妳要結婚了」，兩邊親家超不同的反應，也讓大家笑翻。最新影片中，一樹為了到日本拿身分紀錄並申請戶籍謄本，而帶陳天仁到名古屋。到家裡後，兩人就跟一樹媽媽報告要結婚的事情，沒想到婆婆竟然一臉超淡定，還少女心爆發的要拍婚戒，讓陳天仁感到超意外。一樹也驚訝跟媽媽說「今天意外的冷靜欸」，沒想到媽媽竟回「因為我已經猜到了」，整場都超淡定，比要結婚的兩人還冷靜。但畫面到陳天仁媽媽那邊就完全不一樣，在媽媽得知女兒要結婚後，先是表示「妳做到了？」然後一臉不敢相信的看向鏡頭直呼「這代表…妳決定要結婚了？」可愛反應瞬間讓兩人笑翻，媽媽還感動到狂跟一樹比讚。兩家超不同反應也引發熱議，「天仁和一樹的媽媽都好可愛」、「好喜歡這個互動」。陳天仁與一樹也在之前分享剛開始認識的緣分，陳天仁透露是在還沒離婚時，就已看過對方。她表示某次跟朋友一起吃飯，看到一樹向大家打招呼，心想「哇這個男生好帥喔」，而一樹說第一眼也覺得陳天仁很漂亮，但看到她身邊是前夫周孝安因此不敢多交流，甚至連名字都不知道。一樹起初不知陳天仁離婚，某次兩人在酒吧巧遇，他直接就問：「妳今天沒有老公嗎？」才得知對方已經離婚許久。而兩人交往一年多決定結婚，一樹表示自己一直嚮往家庭生活，而陳天仁則說自己離過婚又有小孩，起初到名古屋拜訪一樹媽媽時感到非常緊張，但對方一看到她立刻上前擁抱，離開時一樹媽媽甚至大哭，讓陳天仁印象深刻，直呼「這種感覺應該就是對的」。