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華語樂壇天王周杰倫即將推出新專輯《太陽之子》，籌備將近4年，終於讓歌迷等到新歌問世！而回顧周董出道至今，創造無數暢銷金曲，可以說是陪伴了整個世代成長。他的作品之所以歷久不衰，不只是旋律動聽，更因為每一首歌背後都有故事、有畫面。《NOWNEWS今日新聞》精選周杰倫10大金曲，從剛出道時的〈龍捲風〉、〈晴天〉到後期的〈告白氣球〉，讓我們一起重新走過周董陪我們長大的那些年。周杰倫在2000年橫空問世，推出的第一張專輯就為樂壇帶來震撼衝擊！其中收錄的歌曲〈龍捲風〉，展現周杰倫剛出道時的創作能量。當時這種帶有R&B節奏的情歌還很少見，因此也成為他打開市場的重要關鍵之一，奠定「周式情歌」的基礎。創作初期的周杰倫，在描寫愛情時還略顯青澀，〈簡單愛〉回歸最單純的語言，描述戀愛中最自然的互動，成為周杰倫代表性的純愛歌曲之一。旋律輕快，歌詞直白卻動人、簡單卻真摯，推出後大受歡迎，也證明「簡單」反而最能打動人心。收錄於以母親命名的專輯中，〈晴天〉帶有濃厚個人情感，簡單吉他搭配淡淡惆悵，〈晴天〉被許多人視為「青春的代名詞」，創作靈感來自對學生時代的回憶與遺憾。讓這首歌不只是在講愛情，更是在描述回不去的那段時光。同樣收錄於《葉惠美》，卻展現完全不同風格，當年一推出就造成轟動，甚至被稱為「華語音樂新紀元」。周杰倫結合宗教元素、黑幫故事，配上如電影配樂般宏大的編曲，打造出強烈畫面感。發行當天，全亞洲有超過50家電台同步首播，創下當時紀錄。同名專輯主打歌，以夏日與初戀為靈感，〈七里香〉的靈感來自青春時期的單戀記憶，周杰倫與作詞人方文山用大量感官描寫，把「味道」變成愛情的象徵。當年推出時正值華語樂壇偶像劇盛行，也成為許多校園與戀愛場景的背景音樂，幾乎定義了一整個世代的夏天，這張專輯也被認為是周杰倫創作與人氣同步達到巔峰的時期之一。〈夜曲〉經典的前奏可以說是整個時代的共同記憶，這首致敬偶像蕭邦的〈夜曲〉，靈感來自歐洲古典音樂，是融合古典音樂元素的抒情代表作，以鋼琴與弦樂為主軸，營造出哀傷卻優雅的氛圍。還有人曾經評價：「周杰倫就像是時空穿越者，穿越了古代及未來，理解並融合古典的美」。當年橫掃各大音樂獎項，「夜曲一響，上台領獎」更成為經典流行語。〈青花瓷〉是周杰倫的中國風代表作巔峰之一，以瓷器為意象，融合古典詩詞與細膩情感，整首歌如同一幅水墨畫，從詞到曲都極具美感，也讓周杰倫在藝術性與流行性之間取得完美平衡。靈感來自青花瓷文物與宋詞美學，整首歌像一幅會流動的古畫。〈青花瓷〉推出後，也讓中國風正式成為華語流行音樂的重要分支。來自周杰倫自導自演的電影《不能說的秘密》，不只是一首情歌，更是整個故事的情感核心，歌曲旋律與劇情互相呼應，成功讓影視與音樂形成加乘效果，也讓周杰倫跨足導演領域獲得肯定。創作〈稻香〉時，正值社會氛圍低迷，周杰倫希望寫一首能帶給人力量的歌。他回憶童年鄉下生活，把「回家」、「知足」等概念融入歌詞，傳達簡單生活的價值，後來更是被許多人視為人生低谷時的心靈解藥，一聽到這首歌，心中的煩悶就消減不少。〈告白氣球〉是周杰倫進入串流世代後的代表作，以輕快甜蜜風格再創高峰。靈感來自巴黎的浪漫氛圍，旋律朗朗上口，充滿戀愛氛圍，也讓這首歌成為新世代的戀愛神曲，不僅在年輕族群中爆紅，也成為婚禮與告白場合的熱門選曲。