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▲周杰倫〈太陽之子〉MV有如好萊塢大片，他穿梭在一幅幅名畫中，探詢藝術真理。（圖／杰威爾音樂提供）

天王周杰倫再次超越極限！為了將最新主打歌〈太陽之子〉MV畫面做到最完美，他不計成本，單支MV的總製作費竟高達近1億元台幣！歷經跨國開會、巴黎與台北兩地搭景拍攝，再到漫長的後期製作，歷時2年又3 個月才完成。如此破天荒的製作費與驚人時程，讓視覺效果水準達到了好萊塢大片等級，也創下華語樂壇 MV的最高紀錄，立下全新天花板，片中周杰倫同框梵谷聊藝術的畫面也超魔幻。除了驚人的製作規格，MV內容充滿藝術巧思。雖然完整版MV尚未正式曝光，但官方陸續釋出的四支預告片），已讓歌迷陷入瘋狂解析的熱潮。眼尖的粉絲發現，周杰倫透過現代影像技術，穿梭在一幅幅世界名畫中。其中包括，周杰倫跨越時空在美式復古酒吧裡與藝術巨匠梵谷面對面大談藝術，畫面中他和包著繃帶的梵谷深入探討著畫作，致敬1889年梵谷的《吸煙斗與耳朵纏上繃帶的自畫像》。除了梵谷，預告片還巧妙致敬了1908年克林姆的《吻》、1793 年的《馬拉之死》，以及 1942 年愛德華·霍普的《夜鷹》。在致敬《夜鷹》的畫面中，周杰倫穿著復古風衣與寬邊帽，穿梭在雨夜街道與酒吧門口，將名畫中的冷調氛圍與電影感詮釋得淋漓盡致。能將這些名畫賦予如此不可思議的視覺震撼，幕後最大功臣正是享譽全球的頂尖創意團隊 Wētā Workshop（維塔工作室）。該團隊曾參與過《阿凡達》、《魔戒》、《猩球崛起》、《沙丘》等超過180部好萊塢巨作，並榮獲5次奧斯卡金像獎。周杰倫為了追求極致，特別找來這支國際頂尖團隊強強聯手，才成就了這部媲美電影大片的億元級視覺饗宴。備受矚目的全新專輯《太陽之子》即將在3月25日全球數位發行，4月10日實體專輯全面上市，目前各大唱片行通路已火熱開放預購。MV將搶先於3月24日全球首映，周杰倫官方YouTube頻道將同步進行直播。