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▲周杰倫發新專輯，每天凌晨都發布給粉絲驚喜的影片小禮物，但他也喊話粉絲，不用熬夜追，白天再看就好，希望大家別太累。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）

華語樂壇天王周杰倫（Jay Chou）即將推出睽違已久的第16張全新專輯《太陽之子》，近日每天在凌晨零點整釋出新歌MV的短秒數預告，讓全球粉絲天天熬夜死守螢幕。今（20）日跨夜至今日凌晨一到，周董再度釋出了第三支、長度約13秒的片段，畫面中竟出現了耳朵包著紗布、抽著菸斗的傳奇畫家文森・梵谷（Vincent van Gogh），不過周董自己轉發到限動時也喊話粉絲，別每天熬夜追，白天再看就好，他自己每天熬夜看都覺得累，希望粉絲別太累。由於連續幾天都在凌晨00:00排程釋出預告，許多粉絲為了搶第一時間觀看，熬夜苦候。有粉絲留言哀嚎：「哥，等三天了，還不能聽你的聲音嗎」、「哥，你哼一個8拍讓我們睡個好覺行不，我看這些外國人三天了」、「哥我每天都在等十二點，不是哥的話我真的要睡下去了」、「我的心好癢啊啊啊啊」、「哥你的確是操縱時間的大師，演唱會總覺得時間一下子就過去了。這個專輯預告每天就幾秒，等待的過程總覺得很漫長」。似乎是看到了粉絲們的「熬夜災情」，目前人在海外的周杰倫也隨即在IG限時動態發文，貼心地向歌迷喊話：「希望有些要上班上課的朋友們，不要熬夜等這個，白天再看就好，其實我自己都累了，這裡凌晨三點。」繼前一天重現愛德華·霍普（Edward Hopper）名畫《夜遊者》（Nighthawks）的場景後，今日釋出的段落同樣有濃厚的藝術氣息。畫面聚焦在一位神似荷蘭後印象派畫家梵谷的男子身上。他頭戴毛帽，耳朵裹著紗布，嘴裡叼著菸斗，眼神憂鬱地望向前方，完美還原了梵谷著名的《包著耳朵的自畫像》（Self-Portrait with Bandaged Ear）。有眼尖的網友留言點出專輯名稱的玄機：「『太陽之子』通常用來形容後印象派畫家文森特·梵谷，寓意他對黃色、陽光以及生命力極度熱愛的藝術風格。原來太陽之子不僅指哥本人，還是在致敬梵谷！太巧妙啦」。也有粉絲幽默地表示：「今天是梵谷，哥在考我西洋美術史？」、「感覺整個mv充滿了藝術氣息，最偉大的作品們再次生動了起來」。儘管周董親自勸大家去睡覺，但粉絲們的熱情依然不減，紛紛留言表達期待：「期待第四天，每天驚喜」、「期待，專輯已預購」、「支持藝術倫新專輯大爆！！」周董結合音樂與藝術的視覺饗宴，成功吊足了大家的胃口，也讓粉絲們更加期待《太陽之子》的完整面貌。