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▲周杰倫釋出新專輯歌曲片段，視覺元素有知名畫作克林姆《吻》元素。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）

華語樂壇天王周杰倫（周董）又要發威了！今（18）日凌晨零點一到，他在IG釋出全新專輯的MV預告片段，短短幾秒的動態貼文一發布，主視覺元素出現絕美的克林姆畫作《吻》，上線僅僅3秒鐘就狂吸超過4千個讚，讓大批苦等已久的粉絲瞬間陷入瘋狂，激動地喊他：「我的哥！」根據釋出的預告畫面，這次的MV視覺風格極具濃厚的藝術氣息與華麗感。畫面中充滿著璀璨的金色光影與漫天飛舞的亮片，主角身披一件宛如奧地利知名畫家克林姆經典名作《吻》（The Kiss）風格的幾何圖騰黃金披風，低頭望向躺在唯美花海中的身影。整體氛圍既神祕又磅礡，電影級的超高質感讓人更加好奇新歌的曲風走向。周杰倫在IG貼文寫下「Coming Soon」的預告，留言區瞬間被全球粉絲的熱情灌爆，一整排的火焰與愛心符號瘋狂洗版。許多粉絲死守發文時間只為搶下頭香，激動留言表示：「終於等到哥的專輯，我要當全球第一個留言！」、「卡點來了」。對於預告片的超高質感，粉絲們也毫不吝嗇給予讚美：「杰倫哥！哎喲！太陽之子來了！」、「哥的音樂就是厲害！剪的片段也很讚」、「接下來的每一天繼續等待哥發的Teaser」。這短短的幾秒鐘，吊足大眾胃口，粉絲都在敲碗聽不夠，迫不及待想聽全部了。