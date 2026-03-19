天王周杰倫最新專輯《太陽之子》終於在今（19）日下午1點全面開放預購！不過，大批粉絲雖然滿腔熱血準備掏錢，卻在網路上集體崩潰哀嚎：「哥！到底要在哪裡下單啊？」、「找了半天找不到購物車在哪」。別慌，救星來了。《NOWNEWS今日新聞》直接找出三大主要實體唱片預購通路的入口，看完這篇直接手刀搶購吧。
預購首日全網迷航 粉絲急求救
周杰倫的魅力真的太強大，《太陽之子》預購時間一到，官方社群平台立刻被粉絲的激動留言淹沒。但伴隨而來的是滿滿的問號與求救訊號，找不到預購的入口處，可能大家太久沒有預購專輯，忘記可以直接找到各大唱片行、音樂相關入口購物車就可以方便預購，在4月10日發行當天拿到熱騰騰的實體專輯。
三大通路預購指南 實體專輯均一價NT$949
根據目前各大唱片行的上架資訊，周杰倫第16張新專輯《太陽之子》，實體定價均為 949 元。以下三個平台目前都已全面開放預購，包括誠品線上、五大唱片行和佳佳唱片行都可購得。
〈太陽之子〉MV遠赴巴黎百年教堂取景 重金打造19世紀懸疑暗黑美學
有別於專輯名稱的陽光溫暖，首波同名主打歌〈太陽之子〉MV反倒呈現出令人屏息的懸疑暗黑氛圍。這次的封面與MV場景特別遠赴巴黎的Chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc教堂拍攝。為了完美契合腳本設定，工作團隊不僅極其考究地還原了19世紀的陳設美術，更因為夜間拍攝的需求，出動高達9台大吊車在戶外打燈，只為完美照亮教堂的彩繪玻璃。這支長達6分58秒的MV宛如一部精緻的微電影，結合了精彩的動畫與後製，有電影級的超高規格。
為了迎接這支史詩級的MV，杰威爾音樂也祭出超大陣仗，宣布將於3月24日下午1點，在台北松仁威秀影城TITAN廳舉辦《太陽之子》MV全球首映與專輯記者會。屆時周杰倫將親自與媒體分享創作點滴，現場更將限量開放100位幸運歌迷一同進影廳享受最極致的視聽震撼。
活動辦法
至Hit Fm APP活動頁面下留言回答：「周杰倫發行的16張專輯名稱（請依照發行順序）」，就有機會獲得「周杰倫《太陽之子》MV 全球首映 & 專輯記者會」入場資格！
※ 留言截止日 3/20（五）19:00。
活動注意事項
※ 完成活動留言者，即可獲得抽獎資格，3/20（五）19:30 開始發送中獎簡訊，收到簡訊者須於 3/22（日）23:59 前至簡訊中的專屬網站輸入資料並回覆出席狀況，回覆「確認出席」即可獲得入場資格，3/24（二）可直接至記者會參與活動，逾期或未回覆視同放棄，敬請配合。
※ 請確實填寫聯絡姓名與電話，以利後續聯繫領獎事宜。
※ 每人僅限留言一次，請勿重複留言。
※ 主辦單位保有變更或終止活動內容之權利。
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周杰倫的魅力真的太強大，《太陽之子》預購時間一到，官方社群平台立刻被粉絲的激動留言淹沒。但伴隨而來的是滿滿的問號與求救訊號，找不到預購的入口處，可能大家太久沒有預購專輯，忘記可以直接找到各大唱片行、音樂相關入口購物車就可以方便預購，在4月10日發行當天拿到熱騰騰的實體專輯。
三大通路預購指南 實體專輯均一價NT$949
根據目前各大唱片行的上架資訊，周杰倫第16張新專輯《太陽之子》，實體定價均為 949 元。以下三個平台目前都已全面開放預購，包括誠品線上、五大唱片行和佳佳唱片行都可購得。
〈太陽之子〉MV遠赴巴黎百年教堂取景 重金打造19世紀懸疑暗黑美學
有別於專輯名稱的陽光溫暖，首波同名主打歌〈太陽之子〉MV反倒呈現出令人屏息的懸疑暗黑氛圍。這次的封面與MV場景特別遠赴巴黎的Chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc教堂拍攝。為了完美契合腳本設定，工作團隊不僅極其考究地還原了19世紀的陳設美術，更因為夜間拍攝的需求，出動高達9台大吊車在戶外打燈，只為完美照亮教堂的彩繪玻璃。這支長達6分58秒的MV宛如一部精緻的微電影，結合了精彩的動畫與後製，有電影級的超高規格。
為了迎接這支史詩級的MV，杰威爾音樂也祭出超大陣仗，宣布將於3月24日下午1點，在台北松仁威秀影城TITAN廳舉辦《太陽之子》MV全球首映與專輯記者會。屆時周杰倫將親自與媒體分享創作點滴，現場更將限量開放100位幸運歌迷一同進影廳享受最極致的視聽震撼。
活動辦法
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※ 留言截止日 3/20（五）19:00。
活動注意事項
※ 完成活動留言者，即可獲得抽獎資格，3/20（五）19:30 開始發送中獎簡訊，收到簡訊者須於 3/22（日）23:59 前至簡訊中的專屬網站輸入資料並回覆出席狀況，回覆「確認出席」即可獲得入場資格，3/24（二）可直接至記者會參與活動，逾期或未回覆視同放棄，敬請配合。
※ 請確實填寫聯絡姓名與電話，以利後續聯繫領獎事宜。
※ 每人僅限留言一次，請勿重複留言。
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