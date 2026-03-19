華語樂壇天王周杰倫的第16張個人專輯《太陽之子》終於要在今年3月25日數位發行、4月10日實體發行。近日密集釋出的幾秒鐘超短預告，不僅把粉絲們的胃口吊到最高點，連「歌神」張學友親自認證的專輯名稱，以及遠赴巴黎教堂取景的懸疑暗黑美學，都讓這張新作未發先轟動。為了讓大家在資訊轟炸中精準掌握搶購與首映時機，《NOWNEWS今日新聞》特別整理周杰倫專輯《太陽之子》精華懶人包，包括幕後亮點與關鍵追星時程一次看，一起跟上周董的音樂腳步吧。
《太陽之子》共收錄了13 首歌曲，包含12 首全新創作，以及特別收錄給歌迷的禮物〈聖誕星〉。「太陽之子」的專輯名稱，來自歌神張學友的認證！2023年香港演唱會遇大雨，開演前卻奇蹟停雨，張學友特地送卡片稱杰倫的幸運宛如「太陽之子」。杰倫將此化為新專輯名稱，期許音樂能像雲隙光一樣，帶來溫暖、正能量與炙熱的夢想。
此外，專輯封面與MV遠赴巴黎的教堂（Chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc）拍攝。團隊考究19世紀的陳設美術，為了在夜間打亮教堂玻璃，甚至出動9台大吊車在外部打燈，完美呈現出懸疑暗黑的氛圍。
周杰倫〈太陽之子〉MV 3/24全球首映會資訊 粉絲怎麼報名參加
首波同名主打〈太陽之子〉MV長為6分58 秒，結合了精彩的創意巧思、動畫與後製。首映日選擇在周杰倫太太昆凌出道紀念日3月24日，除了開放媒體，杰威爾音樂將邀請限量 100 位歌迷進電影院一同觀賞。想要搶名額的粉絲，需下載Hit Fm App參加留言活動報名。
活動辦法
至Hit Fm APP活動頁面下留言回答：「周杰倫發行的16張專輯名稱（請依照發行順序）」，就有機會獲得「周杰倫《太陽之子》MV 全球首映 & 專輯記者會」入場資格！
※ 留言截止日 3/20（五）19:00。
活動注意事項
※ 完成活動留言者，即可獲得抽獎資格，3/20（五）19:30 開始發送中獎簡訊，收到簡訊者須於 3/22（日）23:59 前至簡訊中的專屬網站輸入資料並回覆出席狀況，回覆「確認出席」即可獲得入場資格，3/24（二）可直接至記者會參與活動，逾期或未回覆視同放棄，敬請配合。
※ 請確實填寫聯絡姓名與電話，以利後續聯繫領獎事宜。
※ 每人僅限留言一次，請勿重複留言。
※ 主辦單位保有變更或終止活動內容之權利。
周杰倫《太陽之子》創作心情大公開
對於這張熬了將近4年的專輯，周杰倫坦言是把生活步調放慢，慢慢寫進音樂裡。他幽默地分享，上次發專輯是2022年，並不代表這張專輯我寫了三、四年，「這些年我把生活的步調放慢，慢慢寫進音樂裡，有靈感就寫、有時間就唱、MV有時間就拍，最有效率的時候，反而是巡演結束的這幾個月。如果我不開演唱會、不打球、也不用等文山寫詞，或許，一張專輯一個月就會誕生了。」
現在作品即將完成，周杰倫也開心表示：「最後要慶祝的是終於誕生了，爽！」
周杰倫《太陽之子》追星時程表
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- 以下為本文重點：
- 周杰倫《太陽之子》專輯核心情報與幕後亮點
- 周杰倫〈太陽之子〉MV全球首映會資訊 粉絲怎麼報名
- 周杰倫《太陽之子》專輯核心情報與幕後亮點
- 周杰倫《太陽之子》創作心情公開
- 周杰倫《太陽之子》追星時程表
《太陽之子》共收錄了13 首歌曲，包含12 首全新創作，以及特別收錄給歌迷的禮物〈聖誕星〉。「太陽之子」的專輯名稱，來自歌神張學友的認證！2023年香港演唱會遇大雨，開演前卻奇蹟停雨，張學友特地送卡片稱杰倫的幸運宛如「太陽之子」。杰倫將此化為新專輯名稱，期許音樂能像雲隙光一樣，帶來溫暖、正能量與炙熱的夢想。
此外，專輯封面與MV遠赴巴黎的教堂（Chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc）拍攝。團隊考究19世紀的陳設美術，為了在夜間打亮教堂玻璃，甚至出動9台大吊車在外部打燈，完美呈現出懸疑暗黑的氛圍。
周杰倫〈太陽之子〉MV 3/24全球首映會資訊 粉絲怎麼報名參加
首波同名主打〈太陽之子〉MV長為6分58 秒，結合了精彩的創意巧思、動畫與後製。首映日選擇在周杰倫太太昆凌出道紀念日3月24日，除了開放媒體，杰威爾音樂將邀請限量 100 位歌迷進電影院一同觀賞。想要搶名額的粉絲，需下載Hit Fm App參加留言活動報名。
活動辦法
至Hit Fm APP活動頁面下留言回答：「周杰倫發行的16張專輯名稱（請依照發行順序）」，就有機會獲得「周杰倫《太陽之子》MV 全球首映 & 專輯記者會」入場資格！
※ 留言截止日 3/20（五）19:00。
活動注意事項
※ 完成活動留言者，即可獲得抽獎資格，3/20（五）19:30 開始發送中獎簡訊，收到簡訊者須於 3/22（日）23:59 前至簡訊中的專屬網站輸入資料並回覆出席狀況，回覆「確認出席」即可獲得入場資格，3/24（二）可直接至記者會參與活動，逾期或未回覆視同放棄，敬請配合。
※ 請確實填寫聯絡姓名與電話，以利後續聯繫領獎事宜。
※ 每人僅限留言一次，請勿重複留言。
※ 主辦單位保有變更或終止活動內容之權利。
周杰倫《太陽之子》創作心情大公開
對於這張熬了將近4年的專輯，周杰倫坦言是把生活步調放慢，慢慢寫進音樂裡。他幽默地分享，上次發專輯是2022年，並不代表這張專輯我寫了三、四年，「這些年我把生活的步調放慢，慢慢寫進音樂裡，有靈感就寫、有時間就唱、MV有時間就拍，最有效率的時候，反而是巡演結束的這幾個月。如果我不開演唱會、不打球、也不用等文山寫詞，或許，一張專輯一個月就會誕生了。」
現在作品即將完成，周杰倫也開心表示：「最後要慶祝的是終於誕生了，爽！」
周杰倫《太陽之子》追星時程表
|日期
|時間
|重要事項
|備註
|3/18 - 3/23
|每日
|預告釋出
|每天揭露不同內容，充滿濃烈藝術氣息。
|3/19
|13:00
|專輯預購全面開啟
|粉絲準備手刀搶購！
|3/24
|13:00
|MV全球首映＆記者會
|於台北松仁威秀TITAN廳舉辦，限量100名粉絲入場。
|3/25
|全日
|數位全球發行
|首波同名主打MV同步登場。
|4/10
|全日
|實體專輯全面上市
|預購實體專輯取貨日。