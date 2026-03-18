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▲周杰倫最新專輯《太陽之子》的名稱，是來自歌神張學友的認證。（圖／杰威爾音樂提供）

全面預購： 3月19日下午1:00 起。





3月19日下午1:00 起。 全球數位發行： 3月25日。





3月25日。 實體專輯取貨： 4月10日。





4月10日。 全球首映： 3月24日 下午1:00於台北松仁威秀TITAN廳舉辦。現場將限量開放100位幸運歌迷入場（活動詳情於 3/18 19:00 後洽Hit Fm官網）。





2026年華語樂壇最令人期待的重磅消息正式曝光！天王周杰倫宣告即將推出第16張個人全新專輯《太陽之子》。距離上一張專輯已相隔3年8個月，隨著首波預告密集釋出，粉絲們紛紛從充滿藝術氣息的畫面中尋找蛛絲馬跡。這次的新專輯共集結了13首歌曲，包含12首全新創作以及特別收錄給歌迷的驚喜禮物〈聖誕星〉。數位專輯將於3月25日全球同步發行，實體專輯則於4月10日全面上市，並搶先在3月19日下午1點全面開啟預購。以「太陽之子」為名，背後其實藏著一段天王間的惺惺相惜。2023年5月，周杰倫在香港舉辦「嘉年華」演唱會，當時連日大雨，卻總在開演前奇蹟般地停歇。歌神張學友為此特地送上印有「太陽之子」的芒果與手寫卡片，幽默大讚周杰倫的幸運。深受感動的周杰倫不僅直呼自己「心裡出太陽了」，將這個稱號收下作為新專輯名稱，期盼將千變萬化的音樂創作化為無與倫比的光芒，讓正能量繼續炸開。有別於專輯名稱的陽光溫暖，首波同名主打歌〈太陽之子〉MV反倒呈現出令人屏息的懸疑暗黑氛圍。這次的封面與MV場景特別遠赴巴黎的Chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc教堂拍攝。為了完美契合腳本設定，工作團隊不僅極其考究地還原了19世紀的陳設美術，更因為夜間拍攝的需求，出動高達9台大吊車在戶外打燈，只為完美照亮教堂的彩繪玻璃。這支長達6分58秒的MV宛如一部精緻的微電影，結合了精彩的動畫與後製，有電影級的超高規格。面對心血結晶終於問世，周杰倫也大方分享了這幾年的創作心境。他坦言自己將生活步調放慢，有靈感就寫、有時間就唱，反而是巡演結束後的這幾個月效率最高。他不改幽默本色地打趣說，如果自己不開演唱會、不打球，也不用等老搭檔方文山寫詞，或許一張專輯一個月就能順利誕生了。如今看著作品大功告成，他難掩興奮地直呼：「最後要慶祝的是，終於誕生了，爽！」為了迎接這支史詩級的MV，杰威爾音樂也祭出超大陣仗，宣布將於3月24日下午1點，在台北松仁威秀影城TITAN廳舉辦《太陽之子》MV全球首映與專輯記者會。屆時周杰倫將親自與媒體分享創作點滴，現場更將限量開放100位幸運歌迷一同進影廳享受最極致的視聽震撼。想參與首映的粉絲，可於3月18日晚間7點後密切鎖定Hit Fm官網的活動詳情。