華語樂壇天王周杰倫（Jay Chou）新專輯即將問世，他從昨（18）日凌晨零點整開始，每日在IG播映幾秒鐘新歌〈太陽之子〉MV，直到3月24日首映。今日他於社交平台上釋出了幾秒鐘的新歌MV段落，短短幾秒，致敬美國現實主義畫家愛德華・霍普（Edward Hopper）名畫《夜遊者》，再度成為討論焦點。但因為過於短暫的長度也讓苦等的粉絲哀嚎，留言表示，請求哥不要再吊胃口，直接釋出全部內容。
深夜餐館神還原 致敬名畫《夜遊者》
短短幾秒MV畫面，可看見畫面神還原了愛德華・霍普1942年創作的標誌性油畫作品《夜遊者》（Nighthawks）。畫作原版描繪了深夜中一個明亮的、名為「Phillies」的餐館與昏暗、空曠的街道形成的強烈對比。畫面中的人物包括三位顧客和一位侍者，他們彼此之間缺乏交流，詮釋了一種都市中的孤獨、疏離與疏離感。作為美國藝術史上最著名的畫作之一，該畫目前收藏於芝加哥藝術博物館。周杰倫在新歌MV中選定重現這一場景，可看見他對繪畫藝術一貫的熱愛，也讓新歌增添某種特別的懷舊與電影感。
只有幾秒鐘看不夠！粉絲哀嚎：哥你就直放全部吧
影片一上架，許多人對畫面的精美程度讚不絕口，直呼「帥爆了」，並表示「真的等不及了」、「期待新專輯太陽之子」。更有粉絲幽默地與周杰倫互動，留言稱：「沒錯！這一集我也參與了蝙蝠的演出。」
但只有幾秒鐘真的看不夠，有粉絲幽默留言，「哥，今天的比昨晚的又短了幾秒」、「哥，你就勇敢的把完整版放出來吧」。大家都在等待3月24日正式首映那天到來。
周杰倫第16張專輯《太陽之子》 MV首映會帶100名粉絲搶先看
相隔3年8個月，周杰倫即將推出第16張個人專輯《太陽之子》，專輯集結12首創作及特別送給歌迷的禮物〈聖誕星〉，共13首全新作品。專輯封面及同名主打〈太陽之子〉MV遠赴巴黎教堂拍攝，參考19世紀的陳設美術，呈現懸疑暗黑氛圍，MV將於3月24日在電影院進行全球首映會，迎接3月25日《太陽之子》專輯的全球發行，值得一提的是，主辦單位和Hit Fm合作，只要完成活動留言，就有機會可以參與《太陽之子》MV全球首映&專輯記者會。
活動辦法
至Hit Fm APP活動頁面下留言回答：「周杰倫發行的16張專輯名稱（請依照發行順序）」，就有機會獲得「周杰倫《太陽之子》MV 全球首映 & 專輯記者會」入場資格！
※ 留言截止日 3/20（五）19:00。
活動注意事項
※ 完成活動留言者，即可獲得抽獎資格，3/20（五）19:30 開始發送中獎簡訊，收到簡訊者須於 3/22（日）23:59 前至簡訊中的專屬網站輸入資料並回覆出席狀況，回覆「確認出席」即可獲得入場資格，3/24（二）可直接至記者會參與活動，逾期或未回覆視同放棄，敬請配合。
※ 請確實填寫聯絡姓名與電話，以利後續聯繫領獎事宜。
※ 每人僅限留言一次，請勿重複留言。
※ 主辦單位保有變更或終止活動內容之權利。
《太陽之子》MV全球首映＆記者會資訊
周杰倫《太陽之子》MV 全球首映＆專輯記者會
時間：3 月 24 日（二）13:00
地點：台北松仁威秀影城 11 樓 TITAN 廳（台北市信義區松仁路 58 號 11 樓 遠百信義 A13）
中獎者當日報到流程
早上 11:00 開放報到，請歌迷持有照片之有效證件（身分證／駕照／健保卡／學生證）至台北松仁威秀影城 10 樓報到處進行身分核對，名單核實即可獲取號碼兌換券；暫定中午 12:00，於 10 樓整隊區依號碼兌換券先行整隊，領取「有座位號碼邀請卡」以利後續入場。
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短短幾秒MV畫面，可看見畫面神還原了愛德華・霍普1942年創作的標誌性油畫作品《夜遊者》（Nighthawks）。畫作原版描繪了深夜中一個明亮的、名為「Phillies」的餐館與昏暗、空曠的街道形成的強烈對比。畫面中的人物包括三位顧客和一位侍者，他們彼此之間缺乏交流，詮釋了一種都市中的孤獨、疏離與疏離感。作為美國藝術史上最著名的畫作之一，該畫目前收藏於芝加哥藝術博物館。周杰倫在新歌MV中選定重現這一場景，可看見他對繪畫藝術一貫的熱愛，也讓新歌增添某種特別的懷舊與電影感。
只有幾秒鐘看不夠！粉絲哀嚎：哥你就直放全部吧
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但只有幾秒鐘真的看不夠，有粉絲幽默留言，「哥，今天的比昨晚的又短了幾秒」、「哥，你就勇敢的把完整版放出來吧」。大家都在等待3月24日正式首映那天到來。
周杰倫第16張專輯《太陽之子》 MV首映會帶100名粉絲搶先看
相隔3年8個月，周杰倫即將推出第16張個人專輯《太陽之子》，專輯集結12首創作及特別送給歌迷的禮物〈聖誕星〉，共13首全新作品。專輯封面及同名主打〈太陽之子〉MV遠赴巴黎教堂拍攝，參考19世紀的陳設美術，呈現懸疑暗黑氛圍，MV將於3月24日在電影院進行全球首映會，迎接3月25日《太陽之子》專輯的全球發行，值得一提的是，主辦單位和Hit Fm合作，只要完成活動留言，就有機會可以參與《太陽之子》MV全球首映&專輯記者會。
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活動注意事項
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※ 請確實填寫聯絡姓名與電話，以利後續聯繫領獎事宜。
※ 每人僅限留言一次，請勿重複留言。
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《太陽之子》MV全球首映＆記者會資訊
周杰倫《太陽之子》MV 全球首映＆專輯記者會
時間：3 月 24 日（二）13:00
地點：台北松仁威秀影城 11 樓 TITAN 廳（台北市信義區松仁路 58 號 11 樓 遠百信義 A13）
中獎者當日報到流程
早上 11:00 開放報到，請歌迷持有照片之有效證件（身分證／駕照／健保卡／學生證）至台北松仁威秀影城 10 樓報到處進行身分核對，名單核實即可獲取號碼兌換券；暫定中午 12:00，於 10 樓整隊區依號碼兌換券先行整隊，領取「有座位號碼邀請卡」以利後續入場。