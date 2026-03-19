我是廣告 請繼續往下閱讀

周杰倫連2日曝光新歌預告 20秒畫面吸16萬人朝聖

▲周杰倫新專輯封面與同名主打歌MV均遠赴法國巴黎的百年教堂「Chapelle Sainte-Jeanne-d'Arc」拍攝。（圖／杰威爾音樂提供）

周杰倫3/24辦專輯記者會 邀100位粉絲進場欣賞

天王「周董」周杰倫將發行第16張全新專輯《太陽之子》，3/25全球數位發行，實體專輯於今（19）日下午1點開放預購、4/10取貨。而周杰倫連續2天在IG上曝光新歌預告，華麗且充滿文藝氣息，短短20秒畫面吸引16萬人朝聖，紛紛留言表示：「除了等逐玉更新之外，終於有另一件更期待的事」、「雞皮疙瘩！太期待了」、「哥別再吊胃口了！」周杰倫一舉一動都備受關注，即將推出新專輯《太陽之子》收錄13首歌，包含12首全新創作，以及特別收錄給歌迷的禮物〈聖誕星〉。他先前預告從3/18起每天都會有新歌內容曝光，而周杰倫也信守承諾，連續2天在IG上分享MV片段，並寫下「coming soon」。只見MV片段中，充滿濃厚的藝術氛圍，古典又華麗，其專輯封面與同名主打歌MV均遠赴法國巴黎的百年教堂「Chapelle Sainte-Jeanne-d'Arc」拍攝，並結合精彩的動畫與後製，就像是一部文藝電影。短短20秒影片讓網友們看了意猶未盡，直呼：周杰倫最新專輯《太陽之子》將於3/25全球數位發行，而3/24下午1點將在台北松仁威秀影城11樓TITAN廳舉辦周杰倫「太陽之子」MV全球首映＆專輯記者會，邀請100位幸運粉絲一同欣賞周杰倫的最新作品。