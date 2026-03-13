我是廣告 請繼續往下閱讀

▲派翠克（左）這部關於「周杰倫開計程車」的短片在社群吸引破百萬人觀看。（圖／派翠克IG@patrickliu0721）

亞洲天王周杰倫近期除了忙著寫專輯，居然還兼職開計程車？，男星派翠克還剛好搭上周傑倫開的車，看到司機的名字後，，讓派翠克當場笑翻，影片曝光後在IG也引來131萬人觀看，全被逗樂。派翠克日前在IG貼出一段短片，標題為：「當你坐到周杰倫的車」，，還開玩笑問司機：「你認識昆凌嗎？」想不到司機也配合地回答他：「昆凌是我那個…老婆」，兩人一來一往的互動讓觀眾全笑翻。粉絲看了也紛紛留言，「司機大哥好可愛」、「欸，我坐過同一台」、「表情有在震驚」、「問問大哥有沒有去過秋明山」、「超好笑，司機很配合你」、「繁體字還看得出不同字，簡體字就完全一樣了」、「怎麼辦，我也好想搭哈哈哈」、「杰倫宇宙」、「原來『周杰倫是一個種族』這件事，不限於長相，還能包含名字」。派翠克自己也幽默地說：「」、「」，巧妙融入周杰倫2首代表作的歌名，讓影片的笑點倍增，這支時長約20秒的短片上傳約1個多禮拜，在IG就累積131萬人次點閱、8萬多人按讚。而真正的周杰倫近日才剛完成第16張正規專輯，並在社群放話：「」，似乎在暗示專輯將在3月18日釋出音源。周杰倫也強調，雖然這張專輯距離上一張隔了3、4年，但不代表他真的寫了這麼長時間，「」。