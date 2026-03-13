亞洲天王周杰倫近期除了忙著寫專輯，居然還兼職開計程車？原來只是剛好有司機跟周杰倫的名字同音，甚至只差1個字，名叫「周傑倫」，男星派翠克還剛好搭上周傑倫開的車，看到司機的名字後，他忍不住開玩笑問：「大哥，你認識昆凌嗎？」沒想到司機還真的裝出周杰倫的姿態回他：「昆凌是我那個…老婆」，讓派翠克當場笑翻，影片曝光後在IG也引來131萬人觀看，全被逗樂。
周杰倫在開計程車？派翠克揭真相笑翻
派翠克日前在IG貼出一段短片，標題為：「當你坐到周杰倫的車」，只見派翠克搭上計程車後，赫然發現司機職業駕駛證上的名字是周傑倫，他立刻聯想到亞洲天王周董，還開玩笑問司機：「你認識昆凌嗎？」想不到司機也配合地回答他：「昆凌是我那個…老婆」，兩人一來一往的互動讓觀眾全笑翻。
粉絲看了也紛紛留言，「司機大哥好可愛」、「欸，我坐過同一台」、「表情有在震驚」、「問問大哥有沒有去過秋明山」、「超好笑，司機很配合你」、「繁體字還看得出不同字，簡體字就完全一樣了」、「怎麼辦，我也好想搭哈哈哈」、「杰倫宇宙」、「原來『周杰倫是一個種族』這件事，不限於長相，還能包含名字」。
派翠克幽默錄影 20秒短片吸131萬人觀看
派翠克自己也幽默地說：「杰倫載我〈一路向北〉」、「還好大哥沒有在轉彎〈飄移〉」，巧妙融入周杰倫2首代表作的歌名，讓影片的笑點倍增，這支時長約20秒的短片上傳約1個多禮拜，在IG就累積131萬人次點閱、8萬多人按讚。
正牌周杰倫專輯即將問世！放話3/18你們等著
而真正的周杰倫近日才剛完成第16張正規專輯，並在社群放話：「正能量繼續炸開，三月十八你們等著」，似乎在暗示專輯將在3月18日釋出音源。周杰倫也強調，雖然這張專輯距離上一張隔了3、4年，但不代表他真的寫了這麼長時間，「如果我不開演唱會、不打球，也不用等文山寫詞，或許，1張專輯1個月就會誕生了」。
而真正的周杰倫近日才剛完成第16張正規專輯，並在社群放話：「正能量繼續炸開，三月十八你們等著」，似乎在暗示專輯將在3月18日釋出音源。周杰倫也強調，雖然這張專輯距離上一張隔了3、4年，但不代表他真的寫了這麼長時間，「如果我不開演唱會、不打球，也不用等文山寫詞，或許，1張專輯1個月就會誕生了」。