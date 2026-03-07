我是廣告 請繼續往下閱讀

為了紀念出道25週年，周杰倫去年就放話要推出全新專輯，但發布日期一再延後，從去年暑假拖到今年開春，如今終於有好消息傳出。周杰倫昨晚在IG限時動態發文，「這次剛好有個long weekend，帶著全家大小Road trip的路上，聽著我的新歌，感覺真爽，過幾天就該你們了」，預告歌迷他幾天後將發布新歌或是直接公開全新專輯，讓粉絲全都期待不已。周杰倫昨晚發限動，透露新歌已經完成，並給「全家大小」也就是愛妻昆凌和他的3名寶貝子女試聽了；帶著家人旅遊再搭配上已經完成的新曲，讓周杰倫直呼：「真爽」，同時也跟粉絲預告發布時間，表示大家再過幾天就聽得到。而周杰倫日前也在限動上貼出於錄音室工作的照片，並霸氣寫下：「這個月，給我等著」，還賣關子的貼出一張木屋的照片，問歌迷：「幾號發片，你們猜猜？」由此可見，周杰倫的新專輯應該會在3月正式問世。回顧周杰倫上一次發專輯，已經是3年又8個月前的《最偉大的作品》，上一次公開的個人新歌則是2023年12月22日發布的〈聖誕星〉，雖然他這段期間一直有在創作，並與派偉俊、F4陸續推出合作單曲，但獨屬於他的音樂作品對歌迷來說依舊聽不夠，因此周杰倫這次也承諾大家，新專輯將收錄超過12首新歌，勢必能讓歌迷大飽耳福。