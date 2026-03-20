周杰倫（周董）將推出第16張全新專輯《太陽之子》，同名主打歌MV遠赴巴黎教堂拍攝，參考19世紀的陳設美術，呈現懸疑暗黑氛圍，MV將於3月24日在電影院進行全球首映，周董今（20）日提早釋出第四支MV預告，致敬世界名畫《馬拉之死》，再度吊足樂迷胃口。
周杰倫提前公開MV預告 致敬法國名畫《馬拉之死》
前三支MV預告都在凌晨零點上線，周杰倫本人呼籲大家不要熬夜等，因為連自己都累了，他今天索性提前晚上8點整公開最新MV預告，這次致敬法國新古典主義畫家雅克路易大衛（Jacques-Louis David）於1793年創作的名畫《馬拉之死》（The Death of Marat）。
樂迷看完最新MV預告表示：「謝謝杰倫哥，今晚我們都不用熬夜了！期待完整版」、「這部MV根本也是最偉大的作品之一」、「好像每天等一集新的劇上映」、「這幾天就像在解任務蒐集材料一樣」、「期待太陽之子！」
周杰倫還原名畫特色和張力 樂迷瘋猜背後含意
《馬拉之死》原畫描繪的是法國大革命時期的領導人尚保羅馬拉（Jean-Paul Marat）在浴缸中被刺殺後的場景，周杰倫這支預告高度還原原作的構圖特色和畫作張力，由於周董一直以來都非常喜歡將藝術名畫融入音樂，這次選擇《馬拉之死》被樂迷猜測很可能是為了表達某種「在創作中燃盡生命」或「文字與藝術的力量」等主題。
周杰倫新專輯《太陽之子》數位專輯將於3月25日全球同步發行，實體專輯則於4月10日全面上市，並搶先在3月19日下午1點全面開啟預購，專輯集結12首創作及特別送給歌迷的禮物〈聖誕星〉，共13首全新作品。
Jay Chou 周杰倫IG
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前三支MV預告都在凌晨零點上線，周杰倫本人呼籲大家不要熬夜等，因為連自己都累了，他今天索性提前晚上8點整公開最新MV預告，這次致敬法國新古典主義畫家雅克路易大衛（Jacques-Louis David）於1793年創作的名畫《馬拉之死》（The Death of Marat）。
樂迷看完最新MV預告表示：「謝謝杰倫哥，今晚我們都不用熬夜了！期待完整版」、「這部MV根本也是最偉大的作品之一」、「好像每天等一集新的劇上映」、「這幾天就像在解任務蒐集材料一樣」、「期待太陽之子！」
《馬拉之死》原畫描繪的是法國大革命時期的領導人尚保羅馬拉（Jean-Paul Marat）在浴缸中被刺殺後的場景，周杰倫這支預告高度還原原作的構圖特色和畫作張力，由於周董一直以來都非常喜歡將藝術名畫融入音樂，這次選擇《馬拉之死》被樂迷猜測很可能是為了表達某種「在創作中燃盡生命」或「文字與藝術的力量」等主題。
周杰倫新專輯《太陽之子》數位專輯將於3月25日全球同步發行，實體專輯則於4月10日全面上市，並搶先在3月19日下午1點全面開啟預購，專輯集結12首創作及特別送給歌迷的禮物〈聖誕星〉，共13首全新作品。