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被外界稱為「百億賭王」的56歲林秉文，先前因捲入「88會館」地下匯兌與洗錢案，2023年底遭新北檢依幫助詐欺取財及洗錢等罪起訴，怎料，隔年未受境管的他竟捨棄300萬保釋金，潛逃出境，隨後遭法院發布通緝，疑似潛逃藏匿在美國洛杉磯或東南亞等地，怎料，如今卻傳出林秉文23日深夜在柬埔寨西港遭槍殺身亡的消息，引發外界關注。回顧案件，「88會館」地下匯兌案主嫌郭哲敏，因經營線上賭博網站牟取高達35億元的巨額利潤，同時指派手下透過地下匯兌經手218億元資金，從中賺取1.2億元匯差，總計不法獲利高達37億元，一審遭法院重判有期徒刑11年8月，檢警循線查出，知名通訊軟體「PGTalk」負責人林秉文，在此案件中扮演第三方支付角色，涉嫌配合洗錢，2023年2月22日檢方依幫助詐欺取財及洗錢等罪名起訴林秉文。案件偵辦期間，儘管新北地檢署在認為林秉文無羈押必要，2022年11月他以300萬元交保且未限制出境、出海，而林秉文在2023年間的兩次準備庭也均準時現身，然而，2024年10月起，當法官多次以被告及證人身分傳喚時，林秉文開始採取「神隱」策略未再露面。雖然辯護人起初以身體不適為由代為請假，但兩個月後法官才查出，林秉文早已離開台灣。面對林秉文四度傳喚未到庭持續神隱，2024年12 月底新北地院依法裁定沒收林秉文300萬元保釋金，並對他發布通緝，同時推測他可能潛逃藏匿在美國洛杉磯或東南亞等地，怎料，如今卻傳出林秉文竟在柬埔寨西港遭槍殺身亡的消息，震驚外界。對此，刑事局國際科也做出回應，表示相關案情細節，柬埔寨警方目前尚待調查。另刑事局駐胡志明市聯絡官與駐胡志明市辦事處共同協助家屬處理後續事宜。