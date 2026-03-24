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「百億賭王」林秉文潛逃柬埔寨遭槍殺身亡，他因為捲入「88會館案」遭起訴非法匯兌，同案在押被告郭哲敏，今日下午為本案到高等法院出庭時，媒體告知他林秉文的死訊，並問他「林秉文在柬埔寨被槍擊身亡，你有想到會是誰要動手嗎？」、「會不會覺得繼續羈押在看守所比較安全？」、「會擔心下一個是你嗎？」，但他表情木然，並無露出任何驚訝神色。「88會館案」有多名檢警高層涉入，主嫌郭哲敏從2018年開始以AWESOME集團名義在台灣設立睿世等公司，用「包網平臺」整合自行開發或其他業者的線上博奕遊戲，提供賭客簽賭，開放境外博弈業者進駐平台，藉此抽成，再指揮手下將境外犯罪所得匯到台灣子公司帳戶，或透過地下匯兌管道、現金換取票據等方式將贓款洗白。另外郭哲敏還會買房、買畫、買跑車，製造金流斷點，涉嫌以地下匯兌方式洗錢217億元，檢方起訴他違反《銀行法》、《組織犯罪防制條例》及《洗錢防制法》。新北地院去年（2025）5月一審判決郭哲敏11年8個月，林秉文在本案中涉嫌以「PGTalk」第三方支付業者的角色配合洗錢而被起訴，但他在2024年12月法院開庭時並未現身，事後傳出他棄保潛逃，也因此遭到新北地院發布通緝。