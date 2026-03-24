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▲阿Ken（左）參與周杰倫（右）實境節目《周遊記》拍攝，突然被抓去拍MV，他對JAY先拍片再寫歌的作法感到敬佩。（圖／記者朱永強攝影）

華語天王周杰倫今（24）日在新專輯《太陽之子》同名MV首映會上，帶來史詩級的主打歌，還給足粉絲彩蛋！現場直接加碼播映另一首全新單曲〈淘金小鎮〉的 MV，主持人阿Ken也在片中軋一角。令人震驚的是，這首歌顛覆了先有歌、再拍MV的流程，竟是採用了「先拍完影像、再回頭寫歌」的反向超狂操作，讓全場驚呼連連。談起這首神曲的誕生秘辛，周杰倫表示，靈感完全來自於先前遠赴澳洲拍攝《周遊記》外景的經歷。當時團隊來到一個充滿濃厚復古風情的淘金小鎮場景，他一看便覺得：「哇靠，去到這地方只拍《周遊記》太浪費、太可惜了吧！這場景根本就可以寫一首〈淘金小鎮〉的歌啊！」於是，在根本還沒有半句歌詞與旋律的情況下，他當機立斷，立刻叫同行的好友阿Ken、來賓以及現場工作人員，全部換上西洋古裝準備開拍。擔任首映會主持人的阿Ken回憶起當時的混亂場面，直呼周董根本是天才兼瘋子。阿Ken笑說，大家換好衣服後一頭霧水，問周杰倫：「請問現在是要拍哪一首歌的 MV？」沒想到周董回應：「沒有歌！先拍了再寫。」周杰倫更趁著大家放飯休息的空檔，立刻在腦海中構思出一個「密室偷黃金」的懸疑劇本，並現場依照每個人的長相分配角色，要大家上演一齣互相猜忌的尋找嫌疑犯戲碼。阿Ken表示，從來沒有看過有人這樣拍MV，是在沒有歌的狀態下，先拍攝影像，再回頭寫歌，「我終於找到一個人可以超越周杰倫，就是2026年的周杰倫。」