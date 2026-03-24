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▲周杰倫（右）新專輯《太陽之子》同名主打歌MV全球首映與記者會，由好友阿Ken（左）主持。（圖／記者朱永強攝）

華語流行天王周杰倫即將發行新專輯《太陽之子》，今（24）日下午1點搶先公開同名主打歌MV，並在現場開記者會邀請100名粉絲同歡。不料原定於1點的記者會，周杰倫竟然遲到18分鐘才出現。而有眼尖粉絲發現，周杰倫其實不是遲到，而是故意選在自己生日1月18日的1點18分現身，超狂巧思讓大家都非常佩服。周杰倫今日下午1點舉行記者會，並同步公開〈太陽之子〉MV，不料粉絲好不容易等到1點後，周杰倫竟然遲遲沒有現身，由主持人阿Ken先在台上說話，直到過了18分鐘，周杰倫才出現。不過原以為天王是太忙遲到，但有粉絲發現，他現身記者會的時間是下午1點18分，而周杰倫生日則是1月18日，超細節巧思，讓粉絲忍不住驚呼「還得是你呀」。事實上，這次記者會的巧思還不只這一個，就連選在今天3月24日都是細節滿滿，這天竟然是昆凌2008年在《我愛黑澀會》中初次亮相、就此踏入演藝圈的紀念日，雖然周杰倫並未明說，但巧合時間點仍被粉絲解讀為是對老婆的專屬告白，大讚用行動寵妻到極致。周杰倫《太陽之子》的同名主打歌MV，歷經跨國開會、巴黎與台北兩地搭景，加上漫長的後期製作，單支MV歷時2年3個月才宣告完工，共耗資1億元台幣；如此破天荒的製作規格與驚人時程，不僅創下華語樂壇MV的最高紀錄，更立下了全新的視覺天花板。