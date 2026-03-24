華語樂壇天王周杰倫的第16張個人專輯《太陽之子》，已在19日下午搶先開放預購，將在明（25）日數位發行、4月10日實體發行，同名主打歌MV，則將於今日全球首播，並舉行現場記者會與粉絲同歡。而這次MV不僅致敬4名畫，還狂砸1億元製作，並遠赴巴黎教堂取景，讓粉絲都非常期待。《NOWNEWS今日新聞》也為讀者整理周杰倫《太陽之子》懶人包，包括預購與購買資訊、幕後亮點及關鍵追星時程等，讓粉絲可以把所有資訊輕鬆一次看。
📌以下為本文重點：
周杰倫《太陽之子》預購、購買時間地點
周杰倫〈太陽之子〉MV全球首映會資訊
周杰倫《太陽之子》追星時程表
周杰倫《太陽之子》主打歌MV名畫介紹
周杰倫《太陽之子》專輯核心與幕後
周杰倫《太陽之子》創作心情
周杰倫《太陽之子》預購、購買時間
周杰倫新專輯《太陽之子》在19日下午1點全面開放預購，該專輯定價為949元，目前誠品線上、五大唱片行和佳佳唱片行都可預購，4月10日實體發行當天，就可拿到熱騰騰的專輯。
周杰倫〈太陽之子〉MV全球首映會資訊
周杰倫新專輯同名主打歌〈太陽之子〉MV，將於太太昆凌出道紀念日的3月24日下午1點，在台北松仁威秀TITAN廳全球首映，並於周杰倫官方YouTube頻道《周杰倫 Jay Chou》同步直播。除了開放媒體，杰威爾音樂將邀請限量100位歌迷進電影院一同觀賞。據悉，MV長為6分58秒，結合了精彩的創意巧思、動畫與後製，總製作費狂砸高達近1億元台幣，歷經跨國開會、巴黎與台北兩地搭景拍攝，再到漫長的後期製作，歷時2年又3個月才終於完成，讓粉絲都非常期待看到完整版。
周杰倫《太陽之子》追星時程表
3月18日～3月23日：〈太陽之子〉預告公開
3月19日：下午1點開始預購
3月24日：下午1點〈太陽之子〉MV全球首映與記者會、YouTube同步直播
3月25日：數位全球發行
4月10日：實體專輯全面上市、預購專輯取貨
周杰倫《太陽之子》主打歌MV名畫介紹
周杰倫以《吻》當主視覺 絕美黃金披風視覺超吸睛
周杰倫《太陽之子》的同名主打歌MV藏了滿滿藝術巧思，在正式公開前已陸續釋出預告，分別致敬4幅不同名畫。第一支預告主視覺元素出現絕美的克林姆在1908年的畫作《吻》（The Kiss），畫面中充滿著璀璨的金色光影與漫天飛舞的亮片，主角身披一件宛如奧地利知名畫家克林姆經典名作《吻》風格的幾何圖騰黃金披風，低頭望向躺在唯美花海中的身影。
周杰倫神還原《夜鷹》 完美呈現電影感
第二支預告則是致敬1942年愛德華霍普的《夜鷹》（Nighthawks），在致敬《夜鷹》的畫面中，周杰倫與幾人一起在餐館中，但卻絲毫沒有任何互動，呈現深夜餐館的孤獨氛圍。
周杰倫跨越時空 與梵谷大談藝術
第三支預告致敬1889年梵谷的《吸煙斗與耳朵纏上繃帶的自畫像》（Self-portrait with bandaged ear and pipe），預告中，他跨越時空在美式復古酒吧裡，與包著繃帶的梵谷深入探討畫作。
周杰倫重現《馬拉之死》 粉絲瘋猜背後含意
第四支預告致敬雅克路易大衛於1793年創作的名畫《馬拉之死》（The Death of Marat）。《馬拉之死》原畫描繪的是法國大革命時期的領導人尚保羅馬拉（Jean-Paul Marat）在浴缸中被刺殺後的場景，周杰倫也在這支預告高度還原原作的構圖特色和畫作張力，被粉絲猜測很可能是為了表達某種「在創作中燃盡生命」或「文字與藝術的力量」等主題。
周杰倫《太陽之子》專輯核心與幕後亮點
《太陽之子》共收錄13首歌曲，包含12首全新創作，以及特別收錄給歌迷的禮物〈聖誕星〉。「太陽之子」的專輯名稱，取自歌神張學友的認證。據悉，周杰倫在2023年香港演唱會遇到大雨，但開演前卻奇蹟停雨，張學友特地送上卡片稱讚周杰倫的幸運宛如「太陽之子」。周杰倫因此將這個稱呼化為新專輯名稱，期許音樂能像雲隙光一樣，帶來溫暖、正能量與炙熱的夢想。
而這次專輯封面與MV遠赴巴黎教堂（Chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc）拍攝，團隊考究19世紀的陳設美術，為了在夜間打亮教堂玻璃，甚至出動9台大吊車在外部打燈，完美呈現出懸疑暗黑的氛圍。為了完成這個MV，周杰倫在巴黎與台北兩地搭景拍攝，狂砸近1億元製作，歷時2年又3個月才完成。
周杰倫《太陽之子》創作心情
《太陽之子》是周杰倫時隔近4年的新專輯，他坦言是把生活步調放慢，慢慢寫進音樂裡。周杰倫也幽默分享，上次發專輯是2022年，但並不代表這張專輯寫了3、4年，「這些年我把生活的步調放慢，慢慢寫進音樂裡，有靈感就寫、有時間就唱、MV有時間就拍，最有效率的時候，反而是巡演結束的這幾個月」。
周杰倫還搞笑表示：「如果我不開演唱會、不打球、也不用等文山寫詞，或許，一張專輯一個月就會誕生了」。現在作品即將發行，周杰倫也開心喊：「最後要慶祝的是終於誕生了，爽！」
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周杰倫《太陽之子》預購、購買時間地點
周杰倫〈太陽之子〉MV全球首映會資訊
周杰倫《太陽之子》追星時程表
周杰倫《太陽之子》主打歌MV名畫介紹
周杰倫《太陽之子》專輯核心與幕後
周杰倫《太陽之子》創作心情
周杰倫《太陽之子》預購、購買時間
周杰倫新專輯《太陽之子》在19日下午1點全面開放預購，該專輯定價為949元，目前誠品線上、五大唱片行和佳佳唱片行都可預購，4月10日實體發行當天，就可拿到熱騰騰的專輯。
周杰倫〈太陽之子〉MV全球首映會資訊
周杰倫新專輯同名主打歌〈太陽之子〉MV，將於太太昆凌出道紀念日的3月24日下午1點，在台北松仁威秀TITAN廳全球首映，並於周杰倫官方YouTube頻道《周杰倫 Jay Chou》同步直播。除了開放媒體，杰威爾音樂將邀請限量100位歌迷進電影院一同觀賞。據悉，MV長為6分58秒，結合了精彩的創意巧思、動畫與後製，總製作費狂砸高達近1億元台幣，歷經跨國開會、巴黎與台北兩地搭景拍攝，再到漫長的後期製作，歷時2年又3個月才終於完成，讓粉絲都非常期待看到完整版。
周杰倫《太陽之子》追星時程表
3月18日～3月23日：〈太陽之子〉預告公開
3月19日：下午1點開始預購
3月24日：下午1點〈太陽之子〉MV全球首映與記者會、YouTube同步直播
3月25日：數位全球發行
4月10日：實體專輯全面上市、預購專輯取貨
周杰倫以《吻》當主視覺 絕美黃金披風視覺超吸睛
周杰倫《太陽之子》的同名主打歌MV藏了滿滿藝術巧思，在正式公開前已陸續釋出預告，分別致敬4幅不同名畫。第一支預告主視覺元素出現絕美的克林姆在1908年的畫作《吻》（The Kiss），畫面中充滿著璀璨的金色光影與漫天飛舞的亮片，主角身披一件宛如奧地利知名畫家克林姆經典名作《吻》風格的幾何圖騰黃金披風，低頭望向躺在唯美花海中的身影。
第二支預告則是致敬1942年愛德華霍普的《夜鷹》（Nighthawks），在致敬《夜鷹》的畫面中，周杰倫與幾人一起在餐館中，但卻絲毫沒有任何互動，呈現深夜餐館的孤獨氛圍。
第三支預告致敬1889年梵谷的《吸煙斗與耳朵纏上繃帶的自畫像》（Self-portrait with bandaged ear and pipe），預告中，他跨越時空在美式復古酒吧裡，與包著繃帶的梵谷深入探討畫作。
第四支預告致敬雅克路易大衛於1793年創作的名畫《馬拉之死》（The Death of Marat）。《馬拉之死》原畫描繪的是法國大革命時期的領導人尚保羅馬拉（Jean-Paul Marat）在浴缸中被刺殺後的場景，周杰倫也在這支預告高度還原原作的構圖特色和畫作張力，被粉絲猜測很可能是為了表達某種「在創作中燃盡生命」或「文字與藝術的力量」等主題。
《太陽之子》共收錄13首歌曲，包含12首全新創作，以及特別收錄給歌迷的禮物〈聖誕星〉。「太陽之子」的專輯名稱，取自歌神張學友的認證。據悉，周杰倫在2023年香港演唱會遇到大雨，但開演前卻奇蹟停雨，張學友特地送上卡片稱讚周杰倫的幸運宛如「太陽之子」。周杰倫因此將這個稱呼化為新專輯名稱，期許音樂能像雲隙光一樣，帶來溫暖、正能量與炙熱的夢想。
而這次專輯封面與MV遠赴巴黎教堂（Chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc）拍攝，團隊考究19世紀的陳設美術，為了在夜間打亮教堂玻璃，甚至出動9台大吊車在外部打燈，完美呈現出懸疑暗黑的氛圍。為了完成這個MV，周杰倫在巴黎與台北兩地搭景拍攝，狂砸近1億元製作，歷時2年又3個月才完成。
周杰倫《太陽之子》創作心情
《太陽之子》是周杰倫時隔近4年的新專輯，他坦言是把生活步調放慢，慢慢寫進音樂裡。周杰倫也幽默分享，上次發專輯是2022年，但並不代表這張專輯寫了3、4年，「這些年我把生活的步調放慢，慢慢寫進音樂裡，有靈感就寫、有時間就唱、MV有時間就拍，最有效率的時候，反而是巡演結束的這幾個月」。
周杰倫還搞笑表示：「如果我不開演唱會、不打球、也不用等文山寫詞，或許，一張專輯一個月就會誕生了」。現在作品即將發行，周杰倫也開心喊：「最後要慶祝的是終於誕生了，爽！」