我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫（右）20年前和張學友（左）合照，當時張學友金髮、有型，周杰倫則還有點青澀。（圖／摘自微博）

▲周杰倫新專輯《太陽之子》即將推出，備受各方矚目。（圖／杰威爾音樂提供）

周杰倫睽違3年8個月將推出的最新專輯《太陽之子》，還未正式登場已經備受各方矚目，尤其專輯名稱的由來超幽默，竟是「歌神」張學友對周杰倫的暱稱，原來他在2023年5月於香港舉行《嘉年華》演唱會期間遇到好幾天大雨，可是快要開演前雨就停了，張學友才特地送上印有「太陽之子」的芒果與手寫卡片，認證周杰倫的幸運能量如同「太陽之子」，讓這個新專輯名稱更具意義。由張學友賜名的《太陽之子》包含12首全新創作歌曲，加上特別收錄他在2203年12月於YouTube頻道發表的〈聖誕星〉總共13首歌，首波主打〈太陽之子〉MV長達6分58秒，比一些短劇的長度還要豐富。而當初張學友幽默稱周杰倫為「太陽之子」，還特地獻上芒果，周杰倫則感動稱自己「心裡出太陽了」，現在更拿來當新專輯的名字，也看得出樂壇巨星們之間的好交情。張學友去年在台北小巨蛋的《張學友60＋巡迴演唱會》，也曾在談到為何創作很重要時點到周杰倫，那時他害羞微笑道：「本人寫的歌有什麼特別呢？因為本人非常少寫歌，所謂物以稀為貴，所以我的歌是很特別的，周杰倫的歌就，太多了。」逗得全場萬名觀眾哈哈大笑，那時周杰倫就曾送上花籃來祝賀。而周杰倫也曾經在2017年的《地表最強世界巡迴演唱會》在香港場的時候，對著特地來欣賞、坐在台下的張學友致意，臨時彈唱了一段張學友名曲〈她來聽我的演唱會〉，還略改歌詞，表達對他的感激，還說道：「從開始寫歌的時候，就是受到學友哥的影響，所以真的謝謝你，我才可以在這個台上開演唱會。」對於歌神的親自蒞臨，他的心中充滿感動。在微博上周杰倫更曾分享與張學友在20年前的合照，只見當時張學友染了一頭金髮，顯得很有型，周杰倫那時才20多歲，還有青澀的味道，過了20年兩人都更增成熟男人味，網友大讚他們20年前後都一樣帥氣、迷人。