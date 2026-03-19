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周杰倫新專輯《太陽之子》3/25發行 首支MV曝光粉絲暴動

▲周杰倫（如圖）新專輯從3/18至3/23每天都有不同的內容陸續曝光，首支MV預告裡，粉絲可以感受到濃烈的藝術氣息。（圖／杰威爾音樂提供）

太閃！周杰倫MV首映日藏愛妻密碼

華語天王周杰倫時隔4年終於宣布將發行第16張全新專輯《太陽之子》，於3/25全球數位發行，自18日起陸續釋出新歌預告，讓粉絲們期待不已。而杰威爾音樂表示，3/24將在電影院舉辦MV全球首映會，並邀請幸運的100位歌迷一起欣賞。值得一提的是，3/24恰巧是「天王嫂」昆凌的出道日，究竟是巧合？又或者是特意安排的「愛妻密碼」引發熱議。周杰倫繼2022年《最偉大的作品》後，時隔4年又將推出新專輯《太陽之子》，包含12首全新創作歌曲及特別收錄給歌迷的禮物〈聖誕星〉。首波同名主打歌〈太陽之子〉MV長達6分58秒，從3/18至3/23每天都有不同的內容陸續曝光，首支MV預告裡，粉絲可以感受到濃烈的藝術氣息。不到10秒的預告片，讓粉絲們直呼「除了等逐玉更新之外，終於有另一件更期待的事」、「等不及…」、「想看完整版」、「只有杰倫能超越杰倫」、「别人做歌，哥做藝術；别人寫旋律，哥寫傳世。這就是周杰倫，依舊是天花板，依舊無人可取代」。周杰倫最新專輯《太陽之子》將於3/25全球數位發行，而3/24下午1:00將在台北松仁威秀影城11樓TITAN廳舉辦周杰倫「太陽之子」MV全球首映＆專輯記者會，這天也是老婆昆凌在2008年參加綜藝節目《我愛黑澀會》並踏入演藝圈的日子，雖不知是否為巧合，但仍讓記者會多了一些浪漫。新專輯今（19）日下午1:00開放預購，並於4月10日實體專輯取貨。