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▲周杰倫（右）和昆凌（左）婚後經常大方放閃。（圖／昆凌小红書＠昆凌hannah_quinlivan）

47歲周杰倫和昆凌結婚11年，兩人的愛情故事一直是大眾關注的焦點。身為音樂才子的周杰倫，出道以來緋聞沒停過，包括和蔡依林、侯佩岑的戀情炒得轟轟烈烈，不過在情定小14歲的昆凌後，周董彷彿變了個人！從戀愛初期為愛飛美國挽回、婚後頻頻公開放閃，還會替老婆下廚，除了生活中細節滿滿的體貼舉動，連新歌公開的日子都選在昆凌的出道日，可說是一步步從情場浪子轉變成顧家又寵妻的好男人。當年昆凌在周杰倫投資的服飾店打工，因緣際會下認識了周杰倫，2010年兩人又因合作MV〈你好嗎？〉近一步熟識，隔年被拍到同遊歐洲以及多次約會的照片，但周杰倫都並未正面回應。事實上，昆凌曾因為難以應付輿論，又不想說謊，一度想放棄戀情，跑去美國念書，結果第3天周杰倫就追去，這也讓昆凌的心被融化，覺得「就是他了」。周杰倫也曾提過，「和我在一起辛苦的是她」，因為自己的名聲太大，另一半也難以低調。2014年，周杰倫選擇公開和昆凌的戀情，並在同年12月向昆凌求婚，隔年求婚並舉辦英國、台灣、澳洲三場婚禮，給足儀式感。婚後周杰倫寵妻舉動不斷，像是去年情人節當天，他就在IG大方放閃，不僅曬出夫妻合照，還親自下廚準備料理，從挑選花束到烹飪過程全都親力親為，甚至標註昆凌帳號甜喊：「情人節該換我做菜了」。七夕情人節時兩人也曾被目擊現身澳洲購物中心，當時昆凌試穿衣服時，周杰倫全程站在一旁陪伴，專心看著老婆挑選服裝，完全沒有低頭滑手機的舉動，貼心模樣被網友大讚是「老公教科書」。即便行程繁忙無法陪伴，周杰倫也不忘用自己的方式傳達心意。在母親節當天，他人在香港開唱，仍特地在演唱會上帶領全場合唱〈聽媽媽的話〉，將這首歌獻給昆凌，隔空放閃依舊甜度爆表。另外，周杰倫的新專輯《太陽之子》，即將在今（24）日公開MV並舉辦發布記者會，恰好是昆凌2008年在《我愛黑澀會》中初次亮相、就此踏入演藝圈的紀念日，雖然周董並未明說，但巧合時間點仍被粉絲解讀為是對老婆的專屬告白，大讚用行動寵妻到極致。