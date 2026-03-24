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▲阿Ken（如圖）平常搞笑和瘋癲的形象，被周杰倫認為是飾演他MV裡瘋狂奶爸的不二人選。（圖／記者朱永強攝影）

天王周杰倫愛家形象深植人心，更是演藝圈出了名的女兒奴。過去他曾為大女兒寫下專屬歌曲〈前世情人〉，也為兒子寫了〈粉色海洋〉。今（24）日在新專輯《太陽之子》同名MV首映會現場，他透露，大家很快也可以聽見他為小女兒寫得歌。MV也會拍出平常他平常臉被女兒塗得花花綠綠的日常，但他拒絕穿《冰雪奇緣》的艾莎裝，MV要推阿Ken演爸爸。周杰倫表示，隨著孩子們漸漸長大，年紀最小的小女兒似乎也察覺到怎麼姊姊、哥哥都有專屬的歌曲，讓她忍不住開口發問：「那我呢？我有歌嗎？」童言童語的提問讓周杰倫立刻動念，決定將小女兒平時拿媽媽手機錄下的語音訊息收集起來，為她量身打造一首充滿父愛的新歌，主持人阿Ken忍不住爆料，周杰倫的小女兒雖然年紀最小，但在家裡的地位卻是最高的，簡直是個小霸王。周杰倫則表示：「我們有時候好多人在開會，她只要一出場，我們就得把會議先停下來，把注意力全集中在她身上。」不僅如此，在外呼風喚雨的亞洲天王，回到家根本就是小女兒的專屬大玩具，平常陪玩時不但臉上常被塗得花花綠綠的，甚至還要被綁頭髮、任憑女兒擺佈，超寫實的奶爸日常讓全場聽了會心一笑。周杰倫表示，劇本裡有一位為了讓女兒開心而瘋瘋癲癲的爸爸，完全是他私下真實生活的寫照。劇中的爸爸不僅要被塗滿整臉口紅，甚至還要穿上《冰雪奇緣》的艾莎裝陪玩。面對這種超大尺度的變裝，讓周董的天王偶包瞬間發作，當場直呼：「礙於形象的關係，我真的沒辦法演。」為了拯救這支 MV，周杰倫立刻把腦筋動到了首映會主持人、同時也是好兄弟的阿Ken身上，在台上直接強迫推銷推阿Ken下海代打。周董笑著對阿Ken說：「你不覺得你超適合穿《冰雪奇緣》那種感覺嗎？而且你可以趁我在的時候當面答應，不用透過經紀人，我們這交情OK吧。」毫不客氣地把這燙手山芋丟給好友。莫名其妙被推坑的阿Ken反應極快，不但沒有拒絕，反而幽默接招。他幽默表示，自己當年參與喜劇節目《全民大悶鍋》，就是為了有朝一日能演出周杰倫的MV，「這麼多年下來，終於讓我演到了！我是這世界上最幸運的人！」