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▲周杰倫（如圖）久違地現身舉辦記者會，他神態自若、心情愉快，還突然答應媒體要求，突然開放聯訪。（圖／記者朱永強攝影）

天王周杰倫，今（24）日《太陽之子》首映會宣布，將在新專輯的歌曲MV中，首度完整公開當年向愛妻昆凌求婚的珍貴紀錄影片。過去媒體報導，周杰倫和昆凌在英國約克郡的塞爾比鎮教堂（Selby Abbey）的世紀婚禮，耗資約2300萬台幣。周杰倫今天表示，求婚時他原本是假裝帶昆凌一起去考察適合結婚的場地，包下古堡、雇用演員飾演城堡工作人員，還打造了餐廳場景，一切準備就緒，結果邀昆凌用餐時，她差點不想下樓用餐，求婚計畫險些泡湯。回憶起當年遠赴英國策劃的世紀求婚，周杰倫的寵妻手筆與細膩程度簡直像在拍一部好萊塢特務電影。他表示，當時為了包場，大手筆租下了一座位於荒郊野外、平時根本無人居住的古堡。為了讓場景逼真，他更砸錢聘請了大批專業演員進駐，假扮成幫忙拿行李的飯店服務生以及在餐廳用餐的客人，佈下了完美的天羅地網，就等女主角入甕。沒想到，這個滴水不漏的完美計畫，差點因為昆凌的不想下樓而破功。周董回憶，當天車子一路開到英國荒郊野外，舟車勞頓之下，昆凌到了古堡後只想賴在房間休息。眼看安排好的晚餐時間逼近，周杰倫心裡急得像熱鍋上的螞蟻：「她如果一直不下來，我古堡不就白租了嗎？這整齣戲不就白弄了，她一定要下來吃飯啊！」為了把愛妻騙出房門，周董急中生智，還特別設下「Dress Code」要求昆凌打扮。他笑著解釋自己的用心良苦：「因為我希望她被拍到的時候是漂亮的，這樣之後她才不會抱怨我沒先提醒她打扮！」過去周杰倫極度保護隱私、對感情三緘其口，現在願意公開甜蜜的求婚祕辛，47歲的周杰倫表示，年紀漸長，他在心態有極大的轉變，「到了一個年紀，我覺得私生活是可以跟歌迷朋友們一起分享的。因為大家一路走來，都已經像朋友一樣了。」這支神祕的求婚MV勢必將成為新專輯中一大超級亮點。