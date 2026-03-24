我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金士傑雖然念獸醫出身，卻對表演才有興趣，現在也在演藝界半個世紀。（圖／記者朱永強攝）

▲金士傑認為藝術創作難以評比，對於獎項並沒有抱著很強大的得失心。（圖／記者朱永強攝）

金士傑在上映中的國片《深度安靜》裡，扮演讓女兒林依晨一輩子陰影纏繞、揮之不去的惡父，戲外他卻直呼被念國中的女兒吃定，有時候她待在房內不出來，想找她聊也不會被理會。倒是看著林依晨因為入戲有點深，變得以往的爽朗態度都不見，他形容：「自然可愛的小天使跑哪去了？」有點心疼她的狀況，他認為下戲就要趕快回到歸現實，強調「演戲應該是個健康的工作」。在《深度安靜》中，林依晨由於爸爸金士傑帶來的陰影，就算嫁為人妻、又即將當媽媽，卻並不感到驚喜，甚至想要擺脫這個狀況。金士傑原先讀劇本認為太黑了，可是又趕到編導沈可尚對黑的處理非常漂亮，最後被說服接演。他自認當了爸之後，還是沒有迴避陰暗、扭曲的角色，卻被太太提醒孩子們仍有機會看到，他只能回答：「孩子也會懂事的。」他自嘲在家裡是「女兒奴」，想扮黑臉也不太能狠下心。被稱為「金老師」的他，具有學者的氣質，講話也不太像一般普通人，他笑言：「在家裡跟兒女講話，我也是『文白夾雜』。」因為自己很重視自己的me time，對於其他人也就一視同仁，不會特別去窺探小孩的生活、不會翻他們的日記，也不會瞎打聽。他演出那麼多戲劇，不敢問孩子看完自己表演後的感想，還記某回兒子去看他的舞台劇，他都沒講話，兒子馬上說：「我看懂了，全部都看懂了。」金士傑立刻了解，兒子就是要他別再問了。他對於接戲首重劇本，劇本好、讓他滿意，才會再去關注角色不好不，他也有信心，還能在這個業界待很久很久，不會被AI或是其他的改變影響。其實金士傑並非戲劇科班出身，他是屏東農專畜牧獸醫科畢業，坦言當時只是為了給家人交代，自己並沒有特別想要往這個領域發展，反而是利用時間去吸收更多感興趣的部分，而他被黑澤明電影吸引，後來對於表演求知若渴，因緣際會進入劇場，到現在成為公認的戲精。如果子女們和他一樣對於從事藝術相關工作有興趣，甚至接棒入行，他會抱著隨緣的態度，不強求。外界不少人對於金士傑一直在獎項上差了點獲獎的運氣、至今在台灣就只曾因為舞台劇《最後14堂星期二的課》得到台北戲劇獎最佳戲劇類男演員獎，他以為藝術創作是不能夠評比的，妙喻：「能把貝多芬與巴哈放在天秤上比較嗎？」他坦言得獎不得獎只是個形式，沒有特別當真，那時是因為《最後14堂星期二的課》演了十幾年的時間，在快結束的時候得到獎，他的演員之路也已走了50年，得到嘉勉感覺溫暖，才會跟著大家一起開心，不代表他突然對這種事情重視了起來。