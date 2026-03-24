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▲才12歲的Rumina（るみな）打扮超成熟，被網友質疑過早開始化妝。（圖／IG @rumina_510）

日本一名自稱「小學生辣妹」的12歲網紅Rumina（るみな），近日曬出小學畢業照再度掀起熱議。照片中的她頂著亮眼粉髮、身穿誇張亮粉制服，整體造型成熟度超乎想像，讓不少網友驚呼「完全看不出只有12歲」，甚至直言誤以為是30、40歲女性，根本已經是媽媽的程度！Rumina近日在社群平台分享畢業照片，只見她手捧花束站在校門前，制服上還繡有大大的「畢業」字樣，整體打扮相當吸睛。貼文也寫下，從入學時120公分長到現在154公分，感性紀錄成長過程，並為即將展開的中學生活打氣。然而照片曝光後，討論焦點幾乎全落在她的外貌與打扮上，不少網友留言寫下「真的不像小學生」、「還以為是媽媽」，甚至有人誤認是「40歲在玩cosplay」。當然也有出現批評聲浪，認為她的妝容過於成熟，甚至質疑是否過早接觸化妝。事實上，Rumina過去就曾因年齡與外貌反差引發關注。她在2025年受邀參加「年齡不詳的美女」主題節目時，當場公開自己僅12歲、就讀小學六年級，讓現場來賓全數一片超震驚，直呼完全看不出真實年紀。Rumina的社群帳號由母親經營，媽媽先前就分享過她從小學三年級到六年級的變化，感嘆女兒逐漸變得成熟，同時懷念過去黑髮童模時期的清純模樣。儘管外表早熟，她本人也曾透露私下其實喜歡和朋友在公園盪鞦韆，並公開過素顏模樣，呈現出與螢幕形象截然不同的一面。