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被封為「百億賭王」的林秉文，2023年間捲入郭哲敏「88會館」地下匯兌及洗錢案，隨後他便棄保潛逃至海外。孰料，本月23日晚間，傳出林秉文在柬埔寨西哈努克省西港遭到槍手「行刑式」掃射29槍身亡，其中更有5槍直接命中頭部。對此，淡江大學助理教授何景榮指出，林秉文一看就知道是綠友友，中國發現打擊民進黨最有力的方式，就是掀出金流，因此一定會逼柬埔寨去查案。何景榮24日在政論節目《新聞大白話》中表示，柬埔寨向來被視為對台灣不友善的國家之一，外界或許認為當地政府未必會積極偵辦此案，但他認為「這次會認真查」，原因並非基於台灣，而是來自中國方面的壓力。何景榮進一步說明，近年來中國對柬埔寨施壓打擊詐騙與犯罪的案例屢見不鮮，許多中國人都曾受當地詐騙集團所害，北京當局也曾要求柬埔寨展開掃蕩行動，例如太子集團創辦人陳志遭逮捕等事件。他認為，在這樣的背景下，此案也可能受到類似關注。此外，何景榮提到，中國近年在對台策略上有所調整，部分廣州、上海的學界人士指出，北京方面逐漸將重點放在揭露政治金流，以此作為打擊民進黨的重要手段。他舉例，像是民進黨立委沈伯洋的父親被發現在賺紅錢；民進黨立委郭昱晴的老公在中國的公司擔任高管、董事；內政部長劉世芳的姪子賺紅錢，甚至還捐了政治獻金過去。針對林秉文的背景，何景榮表示其與政界互動頻繁，過去天天在打國民黨立委徐巧芯、民眾黨主席黃國昌，甚至和陸委會副主委梁文傑同框喝酒唱歌，他直言「一看就知道是綠友友嘛」，在這樣的情況下，中國一定會逼柬埔寨去查案，而往上查恐查到民進黨，「我們拭目以待」。另外，何景榮也談及，國民黨新北市長參選人李四川近日被發現和天道盟天和會副會長游象賢合影，引發外界質疑和地方人士有私交，綠營更抓著這一點不斷打擊，這讓何景榮立刻聯想到，甫接任國安會諮委的林志潔，昔日也曾被綠委柯建銘帶去黑道餐敘拜票，「這更有趣，為什麼沒人講？」