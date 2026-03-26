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▲虞書欣（右）與王鶴棣（左）合作《蒼蘭訣》後，又跟張凌赫合作《雲之羽》。（圖／微博@神音凛）

▲白鹿（左）也接連搭檔過張凌赫（右）、王鶴棣。（圖／iQIYI國際站提供）

▲▼田曦薇（右）和王鶴棣（上左）主演《大奉打更人》、又搭張凌赫（下左）主演《逐玉》。（圖／微博＠大奉打更人、逐玉）

近日中國男星張凌赫靠著古裝劇《逐玉》爆紅，過去拍攝的作品、合作過的女主角也連帶被挖出來討論。有粉絲整理後發現，張凌赫跟另一名陸劇男神王鶴棣實在太有緣，兩人都接連合作虞書欣、白鹿、田曦薇這3位甜美女演員，且都是演CP，等於都拍過吻戲，讓網友忍不住開完笑直呼：「兩位帥哥共享同一批女主吻戲，這不就是妥妥的間接接吻嘛」。王鶴棣和張凌赫的緣分始於《蒼蘭訣》，當時王鶴棣飾演的男主角「東方青蒼」是混世魔頭，和張凌赫飾演的戰神「長珩仙君」是不共戴天的宿敵，但兩人都喜歡女主角虞書欣，最終王鶴棣奪愛成功，和虞書欣在劇中成為戀人。巧合的是，虞書欣的下一部古裝劇《雲之羽》，搭檔的男主角就從王鶴棣變成了張凌赫，虞書欣也成了兩名男神重疊的第一位女主角。第二位重疊女主角則是中國流量小花白鹿，她2023年先和王鶴棣拍完現代劇《以愛為營》後，又接著和張凌赫合作古裝劇《寧安如夢》。白鹿和張凌赫還因為這部戲傳出緋聞，CP傳聞滿天飛，但當時雙方都未承認戀情，後來為了避嫌甚至漸行漸遠，出席同場頒獎典禮也不敢打招呼，怕又被炒作。而男神重疊的第三位女主角就是如今靠著《逐玉》也攀登人氣巔峰的田曦薇，她2024年和王鶴棣主演的《大奉打更人》率先開播，雖然前期宣傳很賣力，但播出後卻被觀眾嫌棄沒有CP感。這次和張凌赫合作的《逐玉》情況則相反，前期沒什麼觀眾看好的兩人，開播後反而好評如潮，被導演拍出無數個人生鏡頭，這才闖出如今這部生涯代表作。王鶴棣、張凌赫3度重疊女主角的巧合也粉絲笑翻，還被剪成KUSO短片瘋傳，網友看了也紛紛開玩笑留言，「這波是神仙打架，我嗑到了」、「內娛這波吻戲閉環屬實有點意思」、「兩位帥哥共享同一批女主吻戲，這不就是妥妥的間接接吻嘛」、「誰懂啊！這種間接接吻的設定真的好上頭」、「畢竟大家都愛看帥哥和美女合作」、「這是什麼神仙緣分，推薦你們組成『赫鶴有名』CP」。