台北日前發生一樁猝逝命案，死者竟是曾經擔任客語電視台美食節目主持人的50歲邱姓男子。他被發現倒臥在家中浴室時已明顯死亡，根據現場情況以及心因性休克的死因推斷，邱男應該是在馬桶上用力過猛，心臟不堪負荷才導致猝逝，令人遺憾。
前美食節目主持人猝逝 心因性休克倒臥浴室
據《聯合報》報導，邱姓男子曾主持過客語台美食節目，對客家料理一直都很有興趣，也曾經營餐廳當店長，目前年約50歲的他無業獨居。3月14日事發當天，他本來跟朋友約好見面，但友人抵達他住處時，邱男卻遲遲未出來開門，屋內則傳來陣陣手機鈴聲，友人察覺有異後，才通報警消破門救人，可惜為時已晚。
警方入內後發現邱男倒臥在浴室，已經沒生命跡象，馬桶內則有還沒來得及沖水的排泄物，加上他褲子也沒穿好，判斷應該是上廁所時用度過度導致的猝死。事後法醫相驗也確定死因是心因性休克，加上邱男生前就有心臟病，因此家屬對此結果並未提出異議，只能忍著悲痛領回遺體幫邱男辦理後事。
上廁所太用力真的會出事！心臟病患者小心
而同樣的事無獨有偶，占星師莎莎日前才發文，表示自己哥哥21日也因上廁所時太過用力，導致心臟驟停猝逝。莎莎說她和哥哥都有心臟問題，一直有在吃藥，「他會硬撐，我也會。去年我有兩次急診， 都是一模一樣的情況」。因此她呼籲大家，如果上廁所突然覺得頭暈、視線模糊的時候，一定要放鬆身體，不要繼續用力、開始深呼吸，這樣才有機會保命。
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據《聯合報》報導，邱姓男子曾主持過客語台美食節目，對客家料理一直都很有興趣，也曾經營餐廳當店長，目前年約50歲的他無業獨居。3月14日事發當天，他本來跟朋友約好見面，但友人抵達他住處時，邱男卻遲遲未出來開門，屋內則傳來陣陣手機鈴聲，友人察覺有異後，才通報警消破門救人，可惜為時已晚。
警方入內後發現邱男倒臥在浴室，已經沒生命跡象，馬桶內則有還沒來得及沖水的排泄物，加上他褲子也沒穿好，判斷應該是上廁所時用度過度導致的猝死。事後法醫相驗也確定死因是心因性休克，加上邱男生前就有心臟病，因此家屬對此結果並未提出異議，只能忍著悲痛領回遺體幫邱男辦理後事。
上廁所太用力真的會出事！心臟病患者小心
而同樣的事無獨有偶，占星師莎莎日前才發文，表示自己哥哥21日也因上廁所時太過用力，導致心臟驟停猝逝。莎莎說她和哥哥都有心臟問題，一直有在吃藥，「他會硬撐，我也會。去年我有兩次急診， 都是一模一樣的情況」。因此她呼籲大家，如果上廁所突然覺得頭暈、視線模糊的時候，一定要放鬆身體，不要繼續用力、開始深呼吸，這樣才有機會保命。