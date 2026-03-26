我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市115 學年度正式推動公立國中小「免費營養午餐」，每餐預估單價落在 60元。台中市議會今(26)日進行專案報告，市議員楊大鋐對此政策表達肯定，但也重啟食安警訊，指出台中市營養師人力嚴重不足、公辦公營比例過低，恐導致團膳業者因物價波動改採「加工食品」，呼籲教育局落實品質把關。楊大鋐表示，雖然政府支應餐費，但隨著市場物價波動，團膳業者為節省成本，往往容易捨棄鮮果，改採加工食品或低價進口肉品。他質疑，教育局應如何確保每一餐的菜色能兼顧新鮮與營養，而非僅僅是「吃飽」。對此，教育局長蔣偉民表示，目前全市共有 86 位營養師負責審核菜單，確保營養均衡，並積極鼓勵學校採用「三章一Q」食材。此外，市府會將學校菜單全面透明化掛網，接受大眾監督。然而，楊大鋐進一步提出數據指出，台中市國中小總計8,541班，卻僅配置86 名營養師，平均每名營養師要督導 99 個班級的飲食，與日本（1:550名學生）、韓國（每校必置）的編制相比，台灣的人力缺口明顯。根據監察院去年調查報告，公辦公營廚房的經費有70% 能直接用於食材，公辦民營約60%，而外訂團膳則更低。楊大鋐強調，台中市目前僅 20% 學校採取公辦公營，近四成仰賴外訂團膳。在保障價格反映於食材比例的前提下，要讓學生喜歡、家長滿意，難度極高。楊大鋐最後強調，免費午餐是美政，但若守不住品質就失去福利原意，要求教育局應優先提升公辦公營比例，確保學童吃得健康。