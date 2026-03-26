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較早完成進食者「體重、血糖控制更優」 體重平均多降1公斤

減重對許多人而言，是一生的課題。不少人嘗試將每天的「進食」時間集中在8小時，改善體重與血糖；但台大公衛研究發現，關鍵不僅是「吃多久」而是「幾點吃」，結果顯示，較早完成進食的人，體重和血糖控制表現明顯優於晚間進食。台大公衛學院今（26）日舉行「限時進食，吃對時間更關鍵」記者會。台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所副教授曾翎威說，許多研究指出，生活型態的因子，包括進食時間或睡眠不佳，會影響周邊時鐘。而在時間營養學，人體節律、以胰島素分泌及敏感性而言，上午跟下午達到巔峰。曾翎威說，減重時，可能會採取策略，常見如熱量控制，有些人會採用「間歇性斷食」。他表示，研究團隊將限時進食依最後一餐時間，區分為較早完成進食者（傍晚7點前）、較遲完成進食者（晚上7點後）。曾翎威表示，根據分析結果顯示，較早完成進食者，在體重和血糖控制上，表現優於晚間進食者。體重平均多降1公斤、腰圍小於3公分。但在「進食時長」，研究發現影響並不一致，也就是說，即便把進食時間進一步縮短，也不保證一定比較好。曾翎威說明，當研究團隊進一步將「吃的時間點」和「吃的長短」分析，「晚吃」加上「吃得比較久」，整體代謝表現通常「最不理想」；相反的，較早完成進食者，即便限時進食時長不是最短，也可有較佳的表現。曾翎威指出，人體代謝並非全天候等效運作，白天身體對血糖處理能力較佳，到了夜晚效率下降，若在進食時間長期落在較晚時段，可能和生理節律產生落差，進而影響代謝調節。因此將進食時間安排在白天較早的時段，可能比單純縮短進食時長更有效。