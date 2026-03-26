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▲▼林志玲（上下圖左）、黃曉明（上下圖戴白帽者）參加公開活動，兩人親暱牽手寒暄。（圖／翻攝自娛樂鮮報、圈內頂流微博）

台灣首席名模林志玲近日被目擊前往台大醫院看診，外界關心她的健康狀況，經紀人表示只是例行性健檢，女神今（26）日現身香港，出席馬拉松路跑活動，被拍到和同為嘉賓的老友黃曉明「2秒牽手式握手」打招呼，關鍵字登上微博熱搜，網友直呼：「神仙友情，誰看了不羡慕啊！」林志玲參加在香港舉辦的「搜狐新聞馬拉松」活動，她因為些微遲到以小跑步入座，一旁的黃曉明見狀立刻微微側身、輕聲地關切，「很累嗎？」林志玲一聽便自然地伸出左手，黃曉明也幾乎同伸手，兩人雙手緊握數秒鐘，接著相視微笑。黃曉明和林志玲親密寒暄這一幕被鏡頭捕捉，引起網友熱議，「兩位都太有魅力了！握手那刻時間都慢了」、「誰的青春DNA動了！老朋友同框也太好嗑了」、「林志玲的狀態真的絕了，還是記憶裡的女神模樣」、「世紀同框，這波回憶殺直接拉滿了」、「老朋友相見就是非常高興！」林志玲、黃曉明的私交非常深厚，是演藝圈公認的「老友級」好友，兩人交情超過20年，工作上，雙方不但合作電影《撒嬌女人最好命》、《王牌逗王牌》也在許多公益場合同台，黃曉明2015年與Angelababy舉辦盛大婚禮，林志玲受邀出席，還在眾多女星中接到捧花，當時黃曉明笑說林志玲離幸福不遠，4年後，她便宣布閃婚喜訊。黃曉明曾經在受訪時感嘆，自己很難在演藝圈交到真心朋友，但每次和林志玲同框，彼此展現出的都是那種不需要客套、如家人般的自在感，兩大巨星細水長流的友誼讓外界津津樂道。