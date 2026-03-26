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今（26）日下午桃園市桃園區愛二街一帶發生槍擊案！警方在路上巡邏時，發現36歲江姓男子的車，並且被AI智慧巡防系統通報為異常車輛，因此隨即上前攔查，不料歹徒竟然不停車，還意圖倒車衝撞警車，員警隨擊開槍制止，並及時擊破車窗拉出駕駛人，員警後續追查江的身份，發現他身上還背了5條通緝，車上還掉出2把鎮暴槍，後續也將他移送法辦。警方表示，26日下午執行巡邏勤務，在桃園區愛二街一帶發現犯嫌駕駛車輛的車牌號碼，被AI智慧巡防系統通報為異常車輛，員警遂上前攔查，但犯嫌為逃避攔查，沿途危險駕駛闖紅燈高速逃逸。警方追到永安路238巷附近，歹徒迴轉時因高速和回轉半徑週大，撞碎一家店面玻璃，準備倒車時被警車堵住仍不停車，硬要倒車把警車撞開。此時員警朝車輪至少開5槍，並用警械擊破駕駛位置的車窗，制住江男後把人拉出車外，不讓歹徒再駕車逃逸，阻卻傷及無辜。警方稍後查出江男因詐欺等四案遭台中院檢、雲林地檢通緝，並在車內起出二支疑似鎮暴槍，全案依公共危險、妨害公務等罪嫌漏夜擴大追查案情，並把槍枝送鑑定。