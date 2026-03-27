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▲應曉薇年輕時演過《神鵰俠侶》的郭襄。（圖／翻攝百度百科）

▲周遊是演藝圈知名製作人、女演員，人稱「阿姑」。（圖／記者吳翊緁攝影）

台北市議員應曉薇涉及京華城容積率弊案，昨（26）日一審宣判，遭判刑15年6個月，並被裁定要加保3000萬元，否則就將面臨羈押，讓應曉薇當庭情緒崩潰。而她過去做為女演員，被恩師周遊挖掘出道，周遊2024年受訪時表示有看到應曉薇涉案的消息，但雙方沒連繫，周遊認為應曉薇應該也怕電話被監聽，所以沒打給她。應曉薇從政前是女演員，19歲還在國光藝校念書時，就被作為製作人的周遊看上，提拔演出1984年中視版的《神鵰俠侶》，飾演「郭襄」一角。當時年輕、五官清秀的應曉薇因此開始走紅，又陸續拍了《飛燕驚龍》、《懷玉公主》，還有花系列電視劇，因此周遊可以說是帶應曉薇入行的恩師，逢年過節應曉薇也會記得送花給她，甚至親自出席壽宴。不過2024年周遊舉辦生日宴時，應曉薇就罕見缺席了，花到人不到，周遊坦言當時心裡覺得怪怪的，果不其然後面應曉薇就出事了，捲入京華城弊案。周遊事後受訪時表示兩人都沒有聯繫，「現在她（應曉薇）應該不敢亂聯絡，怕被監聽。」而如今時隔近2年，應曉薇一審判決出爐，聽到要加保3000萬時，她甚至當庭情緒崩潰，周遊這次是否有關心她，或是幫忙籌措保釋金？《NOWNEWS今日新聞》詢問周遊看法，至截稿前未獲回應。