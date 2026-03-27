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▲▼疑似廖思惟前男友Jerry Li長相見光。（圖／翻攝自小紅書、微博、豆瓣網）

廖思惟（Trinity）為台灣第一名媛孫芸芸、微風集團董事長廖鎮漢的掌上明珠，未來可望接下約40億元資產，近日她於澳洲未婚產女的私事見報，孩子的父親身分也陸續被起底，疑似是從事房產業務、私人飛機租賃銷售的華裔男子Jerry Li，而男方還被查出在郭采潔主演的陸劇跑過龍套，多張穿著戲服、搭私人飛機等照片一一曝光。有網友在豆瓣平台發文，披露廖思惟前男友Jerry疑似是北京人，職業是在澳洲黃金海岸萬豪酒店銷售會員房，目前還從事私人飛機租賃銷售，個人社群平台大頭照就放著他搭乘私人飛機的照片，不過Jerry本身家境算不上是富二代，只能說是「小小富」，完全無法和廖家相比。此外，網友還指出，Jerry懷有星夢，曾經在郭采潔、佟麗婭、陳思誠、袁弘主演、2018年播出的中國時代劇《遠大前程》中客串過極小的角色，即便戲份少到連演員列表都沒有他的名字，Jerry還是常在微博發文宣傳該劇。另有網友表示，Jerry本尊據說長得很帥氣，身高也高，算是路人中的帥哥。疑似Jerry本人昨（26）日在小紅書發文，坦承和廖思惟的女兒已經2歲多，否認外界所說自己在得知女方懷孕後就消失、不負責任等，「Trinity懷孕期間的各項產檢，以及她生產當天（剖腹產），我都在她身邊陪伴。那段時間我們的感情是穩定的，並不存在外界所描述的情況。」Jerry表示，他和廖思惟在一年前分手，「分開的原因較為複雜，但這是雙方在當時情況下做出的理性決定，也是對彼此及相關家庭最合適的選擇。相關細節屬於我們之間的私事，我不打算對外展開說明。」現在兩方只希望好好過好各自的生活，不再被過多打擾或捲入不必要的討論。