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▲台南亞太棒球場爆發掌摑工讀生事件，涉案男子遭送辦並列入黑名單，身分被起底為房仲主管且過去判決紀錄曝光，公司緊急解僱仍引發網友質疑。（圖／翻攝自Threads）

9偶像遭點名捲私密片風波 7700萬觀看掀真假論戰

短髮啦啦隊正妹爆紅 導播狂拍引球迷瘋問身分

《NOWNEWS今日新聞》今（30）日為讀者整理今天話題搶先看：日本社群平台近日瘋傳一段疑似偶像私下聚會影片，但內容真偽、拍攝時間與來源都尚未獲得證實，風波仍在延燒；另一邊，亞太棒球場暴力事件持續發酵，涉案蔣姓男子不只被送辦、列入黑名單，任職公司也在深夜緊急切割，他過往前科也被起底；此外，職籃賽事中的一名短髮啦啦隊女孩「口水」因外型吸睛被球迷瘋問身分，意外成為社群新焦點。日本社群平台X近日瘋傳一段疑似偶像私下聚會影片，爆料帳號不僅點名9名來自不同團體的藝人，還指控涉及未成年飲酒、吸菸等敏感內容，甚至出現誇張橋段，引發輿論迅速延燒。該貼文短時間內突破7700萬觀看數，討論度驚人，不過目前影片來源與真實性仍未獲證實，外界也出現「可能為剪輯或AI生成」等質疑聲音，相關藝人及經紀公司尚未對此做出回應，整起事件仍充滿不確定性。台南亞太棒球場29日舉行統一獅本季主場開幕戰，卻在賽後活動期間爆發衝突，一名蔣姓男子疑似不滿動線管制，當場掌摑前來關心的工讀生，警方後續依傷害罪送辦，中職也表明零容忍，已將他列入球場黑名單，禁止再度入場。隨著現場影片在網路瘋傳，涉案男子被起底為台南某房仲公司管理階層，過去也多次涉及傷害、公然侮辱案件，任職公司「幸福家不動產」也在今日凌晨發出聲明，表示已即日起終止聘僱關係，強調對暴力行為零容忍，整起事件不只讓球迷譁然，也讓公司社群與Google評論區遭大批網友灌入負評。TPBL新竹攻城獅主場賽事期間，一名短髮啦啦隊成員意外成為焦點，轉播過程中導播多次將鏡頭帶到該名女孩，引發聊天室觀眾瘋狂詢問「她是誰」。隨後有網友指出，她是慕獅女孩成員「口水」Trina，本名吳宜芳，擁有棒籃雙棲背景，她因自然清新的外型與舞台魅力迅速吸粉，也讓該場比賽意外多了一個討論亮點。