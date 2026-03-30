《NOWNEWS今日新聞》今（30）日為讀者整理今天話題搶先看：日本社群平台近日瘋傳一段疑似偶像私下聚會影片，但內容真偽、拍攝時間與來源都尚未獲得證實，風波仍在延燒；另一邊，亞太棒球場暴力事件持續發酵，涉案蔣姓男子不只被送辦、列入黑名單，任職公司也在深夜緊急切割，他過往前科也被起底；此外，職籃賽事中的一名短髮啦啦隊女孩「口水」因外型吸睛被球迷瘋問身分，意外成為社群新焦點。
該貼文短時間內突破7700萬觀看數，討論度驚人，不過目前影片來源與真實性仍未獲證實，外界也出現「可能為剪輯或AI生成」等質疑聲音，相關藝人及經紀公司尚未對此做出回應，整起事件仍充滿不確定性。
隨著現場影片在網路瘋傳，涉案男子被起底為台南某房仲公司管理階層，過去也多次涉及傷害、公然侮辱案件，任職公司「幸福家不動產」也在今日凌晨發出聲明，表示已即日起終止聘僱關係，強調對暴力行為零容忍，整起事件不只讓球迷譁然，也讓公司社群與Google評論區遭大批網友灌入負評。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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- 9偶像遭點名捲私密片風波 7700萬觀看掀真假論戰
該貼文短時間內突破7700萬觀看數，討論度驚人，不過目前影片來源與真實性仍未獲證實，外界也出現「可能為剪輯或AI生成」等質疑聲音，相關藝人及經紀公司尚未對此做出回應，整起事件仍充滿不確定性。
隨著現場影片在網路瘋傳，涉案男子被起底為台南某房仲公司管理階層，過去也多次涉及傷害、公然侮辱案件，任職公司「幸福家不動產」也在今日凌晨發出聲明，表示已即日起終止聘僱關係，強調對暴力行為零容忍，整起事件不只讓球迷譁然，也讓公司社群與Google評論區遭大批網友灌入負評。
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