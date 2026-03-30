荷包蛋做法簡單，不僅能單吃，也能做成三明治、搭配其他料理一起享用。日本一位廚師就分享一則荷包蛋秘訣，如果荷包蛋是要沾醬油吃，用一般的食用油煎最適合，若是搭配番茄醬，就推薦用「奶油」煎，酸酸甜甜又有奶油香氣，小孩超愛！
荷包蛋用什麼油煎？看要沾哪些醬料吃
一位日本廚師Papuchan（ぱぷちゃん）在《Yahoo Japan》專欄分享，荷包蛋要用一般食用油煎，還是奶油煎？是不少人都有的疑問，兩種做法也都有人支持，Papuchan指出，要用什麼油來煎，其實取決於荷包蛋的沾醬。Papuchan表示，雞蛋本身沒有太強烈的味道，在吃荷包蛋時，有些人會淋上醬油，還有人會沾番茄醬來吃，Papuchan建議，如果是喜歡淋上醬油的民眾，可以使用「一般食用油」來煎蛋，因為食用油的味道較淡，可以襯托出醬油的鮮香。
若是喜歡搭配番茄醬的民眾，可使用「奶油」煎蛋，因為奶油味道比食用油濃郁，會把醬油的鮮香味蓋住，但如果是番茄醬，奶油反而可以讓番茄的酸甜味、香味更有層次，味道也更平衡，酸酸甜甜、濃郁奶香的荷包蛋，會讓小朋友超愛！
荷包蛋怎麼煎不沾？ 依鍋具用法不同
煎荷包蛋也有小技巧，要煎出不沾鍋的荷包蛋，最重要的是鍋子的熱度，若是用鐵鍋、不鏽鋼鍋煎蛋，要確認鍋熱再下油，油熱再加入蛋，加入蛋之後，以小火、中火慢煎，不要用大火，以免燒焦；也可以在鍋中加一點點鹽，再放蛋，也能讓蛋比較不沾鍋。
如果不太會使用鐵鍋、不鏽鋼鍋煎蛋、每煎必沾鍋，可換成不沾鍋來煎，使用不沾鍋時不能太高溫，高溫空燒不沾鍋，可能會導致不沾塗層損壞，建議「冷鍋冷油」、「冷鍋下蛋」，全程使用中小火，蛋放進去之後，先不要動，等到蛋白凝固之後，再決定要不要翻面。
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一位日本廚師Papuchan（ぱぷちゃん）在《Yahoo Japan》專欄分享，荷包蛋要用一般食用油煎，還是奶油煎？是不少人都有的疑問，兩種做法也都有人支持，Papuchan指出，要用什麼油來煎，其實取決於荷包蛋的沾醬。Papuchan表示，雞蛋本身沒有太強烈的味道，在吃荷包蛋時，有些人會淋上醬油，還有人會沾番茄醬來吃，Papuchan建議，如果是喜歡淋上醬油的民眾，可以使用「一般食用油」來煎蛋，因為食用油的味道較淡，可以襯托出醬油的鮮香。
若是喜歡搭配番茄醬的民眾，可使用「奶油」煎蛋，因為奶油味道比食用油濃郁，會把醬油的鮮香味蓋住，但如果是番茄醬，奶油反而可以讓番茄的酸甜味、香味更有層次，味道也更平衡，酸酸甜甜、濃郁奶香的荷包蛋，會讓小朋友超愛！
煎荷包蛋也有小技巧，要煎出不沾鍋的荷包蛋，最重要的是鍋子的熱度，若是用鐵鍋、不鏽鋼鍋煎蛋，要確認鍋熱再下油，油熱再加入蛋，加入蛋之後，以小火、中火慢煎，不要用大火，以免燒焦；也可以在鍋中加一點點鹽，再放蛋，也能讓蛋比較不沾鍋。
如果不太會使用鐵鍋、不鏽鋼鍋煎蛋、每煎必沾鍋，可換成不沾鍋來煎，使用不沾鍋時不能太高溫，高溫空燒不沾鍋，可能會導致不沾塗層損壞，建議「冷鍋冷油」、「冷鍋下蛋」，全程使用中小火，蛋放進去之後，先不要動，等到蛋白凝固之後，再決定要不要翻面。