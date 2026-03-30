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▲安潔莉娜裘莉到上海出席精品彩妝活動，雖然盛裝打扮，可是難掩歲月的痕跡。（圖／摘自 IG@enigmamagazine）

▲舒淇也將過50歲生日，但拍起時尚美照，丰采仍很搶眼。（圖／摘自阿武吃雪糕微博）

東西兩大豐唇女王舒淇、安潔莉娜裘莉，平時在華人影壇與好萊塢各霸一方，終於在近日的名牌彩妝活動上同台。雖然裘莉是闊別12年再度來上海，也讓網友非常驚喜，然而她和舒淇同台時，彼此的外衣一白一黑、形成對比，又都在妝容上突顯美唇，很難不讓人拿來比較。下個月中要滿50歲的舒淇得利於東方基因顯得年輕，沒滿51歲的裘莉由於和布萊德彼特大打離婚戰弄得情緒、健康皆不佳，明顯呈現在臉上，看得人不敢相信舒淇其實只比她小不到1歲。國際精品彩妝的大型活動，常常是女明星爭奇鬥艷的秀場，這場在上海的盛會，除了品牌創意總監是矚目焦點外，外界最關注的莫過於兩大金獎女星、又都以美麗豐唇著稱的安潔莉娜裘莉與舒淇難得同台，兩人各自站在總監的身旁，合照畫面卻看得出來，舒淇的氣色比裘莉要好很多，視覺年齡也青春不少，裘莉的神色掩飾不了憔悴，比舒淇看起大不止1歲，對照近來關於她的八卦報導，很難不讓人懷疑，與布萊德彼特的婚變，真的讓她受到影響。以往裘莉是銀幕上的美艷女神，充滿野性的誘惑力，站出來就是各方目光焦點，但和布萊德彼特生了3個孩子，儘管努力恢復到生產前的狀態，也仍然不會完全沒留下痕跡。更具打擊性的是，她和布萊德彼特鬧離婚纏訟8年多，彼此情緒長期處於陰霾，現在還有法國酒莊的股權爭議官司沒結束，歐美常有她健康堪慮、孩子們為她擔憂的報導，她家族更有癌症基因，都讓她沒有辦法讓自己維持在氣色最佳的狀態。反觀舒淇固然曾經備孕卻始終沒有成功懷胎，現在看開、心情保持輕鬆，也能夠維持好氣色。加上工作與家庭都在自己很舒服的狀態，沒有像裘莉那麼多的紛擾，影響到外表的保養。舒淇當天穿著西裝與長褲，上衣的扣子沒扣上，有種帥氣又性感的丰采，不少網友認為她的保養效果強過裘莉，儘管彼此目前的視覺年齡有落差，但實際上差不到1歲，蠻多人期待她們有機會在電影上合作。