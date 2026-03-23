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▲舒淇（左）和劉偉強（右）交情深，用對方綽號「牛奶強」稱呼他。（圖／摘自 IG@sqwhat）

▲舒淇自編自導《女孩》讓她在釜山、香港都獲獎。（圖／甲上提供）

▲梁家輝（右）與杜德偉（左）分別贏得香港電影導演會頒發的最佳男主角與男配角獎。（圖／滾動工作室提供）

▲舒淇（右起）重逢《古惑仔情義篇之洪興十三妹》老搭檔吳君如，當對方另一半陳可辛面前獻吻。（圖／滾動工作室提供）

舒淇執導的首部電影《女孩》讓她在拿下釜山影展最佳導演後，又在香港電影導演會頒獎典禮上奪得新晉導演獎，沒想到《無間道》名導劉偉強竟然爆料她從出道不久就會耍大牌，某次試鏡約好10點到、她晚上8點才出現，還表示是去夜店喝醉起不來。雖然看似語氣嚴厲，其實是彼此交情好才敢虧，舒淇也沒有動怒，反而自嘲：「這個故事很久了，全行都知道。」香港電影導演會的頒獎典禮是每年在香港電影金像獎之外另一會受到當地傳媒注意的獎項，今年影帝與影后分別頒給《捕風追影》梁家輝與《像我這樣的愛情》廖子妤，男女配角則分別是《風林火山》杜德偉、《再見UFO》衛詩雅。《再見UFO》另外得到最佳電影、最佳導演（梁栢堅），是最大贏家。《女孩》讓舒淇獲得新晉導演獎，她卻慘遭劉偉強揭露30年前試鏡遲到10小時的往事，被稱「耍大牌」。其實舒淇和劉偉強多年來合作了13部電影，不但是老搭檔，今年春節前還一起吃團圓飯。劉偉強這一番爆料沒有影響舒淇的心情，還表示不會生氣，全演藝圈都知道這個多年之前發生的故事。她認為自己很幸運，因為王晶看到雜誌上的她，邀請劉偉強、文雋跟她見面，然後就在電影圈待了31年多。也很感謝爾冬陞找她演《色情男女》，得到香港電影金像獎最佳女配角及最佳新人獎。這次舒淇本來在外地工作，是劉偉強叫她一定要回香港，還暗示是她沒拿過的獎，所以她早就猜到可能是香港電影導演會的獎項，然而提到4月要揭曉的香港電影金像獎，她自我打趣：「我是一個很老的新導演，我覺得在香港和其他地方，很多新導演更需要機會，其實很開心，可是也希望其他人能拿獎。」已經十多年沒拍香港電影的舒淇，笑言自己很想演但沒有人邀請，亦想跟新演員合作。她非常喜歡演戲，不會完全轉到幕後當導演。她30年前在香港軋戲號稱「舒3組」，覺得好累又因為是新人、不敢發脾氣，結果被幕後人員消遣說怎麼這樣就累了，才知道有「鄭9組」—鄭裕玲，不得不佩服香港人的精力真的很旺盛。