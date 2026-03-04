我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安潔莉娜裘莉去年登上《時代雜誌》法國版創刊號封面，首度展露自己的切除乳房留下的傷疤。（圖／IG＠theangelinajoliediva）

▲Jessie J去年透過IG上傳影片，跟大家宣布自己罹患乳癌的消息。（圖／IG@jessiej）

▲奧莉薇亞孟恩在手術後還曾分享自己切除腫瘤的傷疤。（圖／IG@oliviamunn）

▲凱西貝茲切除雙乳後並未進行重建，反而很滿意自己的現況。（圖／美聯社／達志影像）

▲朴美善2024年底接受乳癌手術後才發現癌症轉移，目前正積極進行化療。（圖／나는 박미선 - PARKMISUN YouTube）

女星許維恩今（4）日證實自己確診乳癌的消息，並表示已切除雙乳、進行重建手術，目前身體無礙。而國外許多女星其實也都有因為乳癌切除乳房的案例，例如性感女神安潔莉娜裘莉，她因罹患乳癌機率太高，直接超前部屬，提前切除自己的雙乳，大大降低罹癌風險。另外像是英國流行天后Jessie J、《X戰警》女星奧莉薇亞孟恩、奧斯卡影后凱西貝茲、韓國女演員朴美善也同樣都是乳癌患者。談到乳癌防治，最廣為人知的莫過於安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。她在2013年做出的決定澈底改變了全球對癌症預防的認知。當時年僅37歲的她，雖未確診癌症，但她母親56歲時就因乳癌過世，加上裘莉基因檢測後發現，自己帶有BRCA1缺陷基因，醫師評估其罹患乳癌的風險高達87%。為了不讓年幼的孩子承擔失去母親的風險，裘莉當年毅然選擇接受預防性雙乳切除手術。她隨後在《紐約時報》公開心路歷程，強調「這個決定絲毫無損我的女性魅力」，並成功引發「裘莉效應」，帶動全球基因檢測的諮詢潮。英國流行天后Jessie J 2025年中旬向粉絲拋出震撼彈，坦承自己確診早期乳癌（原位癌）。儘管當時腫瘤尚未擴散，她仍選擇主動接受手術治療，在完成預定的倫敦夏季演出後就立即停工，接受單側乳房切除手術與重建。Jessie J為了怕粉絲擔心，在IG公開病況時，還幽默笑稱這是一場「戲劇化的隆乳手術」，並承諾會帶著更棒的音樂回歸，樂觀態度鼓舞不少病友。演出電影《X戰警：天啟》而走紅的女星奧莉薇亞孟恩（Olivia Munn）也是乳癌患者，她的抗癌經歷充滿曲折。奧莉薇亞在2023年確診侵入性乳癌，令外界驚訝的是，她當時的90項癌症基因檢測全數呈陰性，甚至剛做完陰性的乳房攝影檢查。幸虧醫師警覺地為她計算「乳癌風險評估分數」，才發現隱藏的病灶。奧莉薇亞在短短一年內接受了4次手術，包括雙側乳房切除。她公開呼籲全球女性，不要只相信基因檢測結果，每位女性都應主動請醫師計算風險評分，因為她認為這是可救命的關鍵指南。奧斯卡影后凱西貝茲（Kathy Bates）則代表了另一種成熟的生命態度。她在2012年確診第2期乳癌後，迅速決定切除雙乳。與許多年輕女星選擇重建不同，凱西貝茲決定不再進行重建手術。現年77歲的她近期在訪談中坦言，原本沉重的乳房對她而言是負擔，切除後反而感到「一身輕」。她不再追求大眾眼中的完美曲線，而是以最真實、最舒適的姿態活在鎂光燈下，展現了抗癌成功後另一層次的心理高度。除了西洋女星之外，以經典家庭喜劇《順風婦產科》「美月媽媽」走紅的韓國資深藝人朴美善也是亞洲知名抗癌典範，她在2024年底證實罹患乳癌，並於同年12月24日在平安夜時接受手術，結果手術途中卻意外發現癌細胞已轉移至淋巴，她術後接受了化療與16次放療。在消失螢光幕近一年後，她在去年11月才現身劉在錫主持的節目《劉 QUIZ ON THE BLOCK》接受訪問，並以帥氣的平頭造型重返大眾視野。朴美善在訪談中坦言，確診前的唯一徵兆是「極度疲勞」，甚至在錄影時會不自覺打瞌睡，那是身體發出的警訊。面對化療導致的脫髮，她自嘲像《瘋狂麥斯》的芙莉歐莎，並樂觀地說：「我是出來做生存申報的，想讓大家知道我還在這裡。」她強調，癌症無法輕言痊癒，必須一輩子共存，這讓她決定放下38年不曾休息的工作狂性格，改以水到渠成的心態享受生活。