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▲Quintus（如圖）被認為外表像是媽媽張柏芝的翻版，被封為「男版柏芝」。（圖／摘自 IG@cecilia_pakchi_cheung）

▲張柏芝（左）趴在兒子Quintus的背上，在西班牙街上走著，互動溫馨。（圖／摘自 IG@cecilia_pakchi_cheung）

▲張柏芝在社群網站上分享兒子Quintus（如圖）在排球場上的英姿，網友大讚Quintus是可造之材。（圖／摘自 IG@cecilia_pakchi_cheung）

▲張柏芝過去拍電影時常有難搞傳聞，現在變成觀眾心目中的好媽媽。（圖／摘自 IG@cecilia_pakchi_cheung）

演藝界的「廿四孝媽媽」張柏芝，繼春節期間飛往澳洲雪梨幫忙大兒子Lucas（謝振軒）安頓在當地入學事宜，近日又到了西班牙陪二兒子Quintus（謝振南）打排球賽，雖然天氣冷到她似乎有些生病，卻還是現場觀戰並發了一些Quintus在球場上的帥氣畫面，網友大讚Quintus除了是陽光運動型男外，五官跟媽媽好像，封他「男版柏芝」。在西班牙街頭，Quintus也把張柏芝背起來，母子之間互動親密，十分吸睛。張柏芝與前夫謝霆鋒生了Lucas、Quintus兩個兒子，離異後主要都是由她照顧，現在一個去雪梨念大學，一個在讀高中，外表兼具爸媽的優點，都獲得網友讚譽。Quintus秀氣的五官，和張柏芝年輕時的樣子頗為神似，有如一個模子刻出來，被網友稱像是張柏芝的男性版。他的身型已經比媽媽還高，把媽媽背在身上逛大街毫不吃力，張柏芝也放心趴在兒子的背上，給人很溫馨的感覺。儘管西班牙的低溫讓張柏芝剛到就要去買羽絨外套禦寒、在社群網站上發布的影片看來也有病容，她還是為了兒子長大後仍乖巧很感動，透露Quintus就算已是排球隊隊長，在她面前依然聽話，兩人在西班牙逛街時，Quintus會先問她能不能吃、能不能買，事事都要先徵求她的同意。可以看到Quintus和隊友們為同一個目標努力邁進，更令她眼泛淚光，覺得看到孩子們的成長，能參與其中，覺得一切辛苦都非常值得。在個人的社群帳號，張柏芝分享多段Quintus在西班牙打排球賽的片段，他身穿5號球衣，大展重砲扣殺的英姿，彈跳力非常驚人。網友看到片段後，都忍不住大讚Quintus在排球方面絕對是可造之材，直呼太厲害，彈性好又有力量，認為張柏芝培養孩子們在學業之外的興趣，把他們教得非常好。過去張柏芝在香港拍電影，即便年紀輕輕就登上香港電影金像獎最佳女主角寶座，敬業精神卻受到劉德華、昔日老闆「向太」陳嵐等的抨擊，直到她與謝霆鋒離異，自己要扛起單親媽媽的重任，以中國為主要發展地，綜藝節目、直播等做得有聲有色，也洗掉過去外界「難搞大小姐」的印象，變成了「好媽媽」。她在2018年生了最小的兒子Marcus（張禮承），生父身分始終未透露，各方都好奇是否等孩子再大一些，這個謎底就能解開。