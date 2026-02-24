我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張柏芝在澳洲雪梨的美食街點餐，裝扮低調卻不失時尚感。（圖／摘自微博）

▲張柏芝在澳洲也會上大買場買一堆食材回家煮飯，稱自己「滿載而歸」。（圖／摘自 IG@cecilia_pakchi_cheung)

▲張柏芝逛賣場，看得出沒特別打扮，但外表仍很搶眼。（圖／摘自 IG@cecilia_pakchi_cheung)

45歲的張柏芝依舊是不少觀眾心目中的女神，大家對她充滿著生活富裕的想像，沒想到她私下竟有超親民的一面。近日她到澳洲幫大兒子謝振軒 （Lucas）處理進入澳大利亞音樂學院就讀的相關事宜，被人野生捕獲在雪梨美食街、裝扮低調覓食，流露平易近人的模樣，只是網友有些傻眼的是她點餐的店家「被公認不好吃」，詫異女神居然踩雷。張柏芝在春節期間並沒有留在香港，而是跟著兒子到了澳洲準備辦入學，她在雪梨也沒有一定要上豪華的餐廳，也可以在庶民感的美食街購買餐點，讓網友一改大明星生活奢華的印象，對此有點意外。她近年在中國直播帶貨做得有聲有色，曾短短兩小時就有人民幣破億的銷售額，累積出豐厚身家，卻沒想到對於飲食，她並不要求多昂貴、精緻，但她不小心選到「公認不好吃」的某店家，踩了大雷。網友將在雪梨的美食街遇見張柏芝畫面發布上網，表示她雖沒有特別化妝打扮，由於彼此有正面對到眼，因而能夠認出她來，只是不想太打擾，就只拍了她自己的畫面，沒有要求合照。而張柏芝在澳洲除了直接上美食街覓食外，也會買菜回家自己煮飯，她也曾秀出車廂後座塞買食材和廚房用品的畫面，打趣稱「滿載而歸」。她和Lucas一起把澳洲住所的家具、所有生活用品都布置好，讓他在念書之餘也有個舒適的窩，對兒子的關愛溢於言表，也完全符合外界眼中的「好媽媽」形象。