▲張柏芝2月也在休假，被粉絲直擊現身澳洲，陪大兒子準備開學（圖／微博＠小尼尼穿幫）

▲張柏芝笑說自己在澳洲吃胖了，回香港要趕快減肥。（圖／張柏芝IG@cecilia_pakchi_cheung）

香港女神張柏芝近年事業重心轉往中國大陸，不僅在綜藝與直播帶貨領域表現亮眼，自創時裝品牌「See Ceci Street」也經營得有聲有色。適逢農曆春節，張柏芝再度展現霸氣又貼心的一面，，超狂福利引發熱議，被網友封為「最暖老闆」。根據港媒《東網》報導，張柏芝今年為了讓旗下員工有充裕時間返鄉探親、過年，她主動推掉整個2月的行程，讓員工可以跟她一起放假，而且休假期間仍有薪水，成為最棒的新年禮物。消息一出隨即衝上微博熱搜，大批網友對此羨慕不已，紛紛留言大讚：「這老闆我可以！」、「真的是為打工人著想」、「人美心善」、「好暖的老闆」而休假期間，張柏芝本人則被目擊現身澳洲。據悉，她是為了幫就讀澳大利亞音樂學院（AIM）的大兒子謝振軒（Lucas）準備開學事宜才一同飛往澳洲；在這期間張柏芝還帶著小兒子張禮承（Marcus）在當地遊樂場享受母子時光。不少巧遇女神的網友紛紛表示張柏芝私下非常親民接地氣，對於合照與簽名要求幾乎來者不拒，絲毫沒有大明星架子。過年期間生活節奏放緩的張柏芝也不忘在IG限時動態與粉絲分享近況，看著澳洲的各色美食，她幽默自嘲：「在這裡20多天就快變成保齡球一樣了...」笑稱自己因為生活太愜意而圓潤了不少。不過她也向粉絲承諾，一回到香港就會用最快的速度減肥健身，一定會以最好的狀態重新投入工作，展現自律的一面。