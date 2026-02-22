我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王菲（如圖）和謝霆鋒、張柏芝之間的愛恨糾葛，不管過多少年，仍是網友熱中討論的話題。（圖／翻攝自微博）

▲謝霆鋒（如圖）當年因肇事撞上路邊花壇卻逃逸，還找司機頂包認罪，事後遭判240小時社會服務。（圖／翻攝自謝霆鋒微博）

▲張柏芝（如圖）與謝霆鋒離婚多年，彼此的「家人」連結卻無法切斷。（圖／翻攝自張柏芝微博）

農曆馬年爆出最讓人難忘的娛樂大事之一，絕對少不了2002年的謝霆鋒「頂包案」，雖然他的法拉利撞上路邊花壇、沒有人受傷，他卻為了一大早就要搭機赴外地工作，自己丟下爛灘子不收拾，由經紀公司的司機頂包扛罪，後來他更被發現當晚坐在張柏芝的車中離去，彼此之間的曖昧關係更成話題，使得張柏芝確定捲入他跟王菲的戀情漩渦之中，變成三角僵局，在當年更加難分難解。謝霆鋒、王菲與張柏芝之間的愛恨情仇，是華人娛樂史上不會被遺忘的熱門話題， 謝霆鋒據傳14歲第一次見到王菲就愛上她，等到成年後才能與王菲正式交往，但外界始終對這段姐弟戀不怎麼看好。接著他與張柏芝合拍電影《老夫子2001》擦出火花，兩女一男變得越來越複雜，謝霆鋒「頂包案」不只事件本身引人側目，張柏芝牽涉其中更讓外界無法把關注眼神移開。在法拉利車禍真相藉由行車記錄器釐清、肇事者確認是謝霆鋒之後，法庭把出面頂包的司機、處理此案的警察都判入監服刑，唯獨問題最大的謝霆鋒只需240小時社會服務，各方嘩然，他的形象也跌入谷底，被香港學生選為「年度最負面人物」，事業更進入瓶頸。不過他跟張柏芝的關係因此案被攤在陽光下，兩人正式交往了幾個月後分手，謝霆鋒隔沒多久又跟王菲復合，結果一樣是幾個月後也分手。王菲揮別謝霆鋒，轉頭就和曾與周迅交往的李亞鵬打得火熱，謝霆鋒也與張柏芝又成了一對，兩對男女分別都結了婚，也都生了小孩，卻還是都走上離異的結局，不同的是，王菲與李亞鵬只生了一個女兒李嫣，謝霆鋒和張柏芝卻生了Lucas（謝振軒）、Quintus（謝振南）兩個兒子，離開了張柏芝的謝霆鋒，又再回到王菲的身邊。過了20多年，重新再檢視謝霆鋒的「頂包案」，發現這確實是他和張柏芝緣分的關鍵點，若沒有這事情的催化，他們之間也不一定會有結婚的契機，只是曾經的愛戀到後來也被生活磨蝕，一時激情沒法撐過所有挑戰，雙方終究是各走各路。儘管如此，外界仍高度關注他們，連帶他們的兩個兒子也始終是各方討論的焦點，哪怕不見得是彼此的最愛，這輩子他們永遠擺脫不掉「家人」這層連結。